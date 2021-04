TURISMO, GARAVAGLIA: “A BREVE DATA DI PARTENZA DELLA STAGIONE ESTIVA”

ROMA – Sulla partenza della stagione estiva in Italia “c’è stata data ampia rassicurazione che è intenzione del governo di arrivare presto a una programmazione”.

Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante un incontro con la stampa estera sottolineando che “la programmazione è fondamentale e che nel giro di qualche giorno saremo in grado di dare delle date certe. Penso proprio – ha spiegato – che sia questione di giorni. L’anno scorso mi ricordo abbiamo aperto a metà maggio e non vedo motivi per cui non sia la stessa cosa quest’anno”.