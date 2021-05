TURISMO, GELMINI: “GREEN PASS E’ REALTA’, ISOLE COVID FREE AVRANNO EFFETTO TRAINANTE”

ROMA – ”Il green pass è già realtà, in queste settimane lo abbiamo usato in tutta Italia per spostarci tra le regioni non in zona gialla. Il governo valuterà la prossima settimana come estenderlo ad altri settori e ad altri servizi”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a ”la Repubblica Palermo”.

”Per i matrimoni, ad esempio, è assai probabile che per partecipare ai banchetti di nozze servirà essere vaccinati, avere un tampone negativo o possedere ancora gli anticorpi dopo aver contratto il Covid”.

Le nostre isole minori adesso sono Covid free. Pensa che basti per attrarre turisti e compensare le perdite degli ultimi anni? ”Non mi piace chiamarle isole minori, bensì piccole isole: dei veri e propri gioielli. Avere territori Covid free è certamente un importante incentivo e innanzitutto una garanzia di sicurezza per gli abitanti e per i turisti. Sì, penso che questa iniziativa di alcuni presidenti di Regione e del governo avrà un effetto trainante e che tanti italiani e stranieri sceglieranno le nostre piccole isole per trascorrere le prossime vacanze estive”.