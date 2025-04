TURISMO: GRANDE SUCCESSO DEGLI STAND ABRUZZESI ALLA FIERA “TEMPO LIBERO” DI BOLZANO

PESCARA – Grande interesse e successo di pubblico ha riscosso lo stand Abruzzo alla fiera “Tempo libero” che si è chiusa ieri a Bolzano. La presenza abruzzese in una delle fiere più importanti tra quelle che si svolgono in Trentino Alto Adige e che da oltre 45 anni connota la promozione della vacanza attiva, del campeggio e del divertimento all’aria aperta, è stata caratterizzata dalla presentazione dell’offerta legata ai parchi, alle aree protette e alle numerose proposte di vacanza attiva che può vantare l’Abruzzo.

Operatori da tutta Italia e dall’estero hanno avuto modo, nella “quattro giorni trentina”, di conoscere tutte le opportunità che l’Abruzzo può offrire a livello di intrattenimento all’aria aperta: trekking, sci alpinismo, percorsi per bici o mountain bike, ma anche passeggiate nella natura per famiglie, parchi avventura, escursioni in canoa e alla scoperta di suggestivi eremi o incantevoli borghi medievali, nonché le varie aree, recentemente ampliate, per le soste in camper.

“Il turismo all’aria aperta e legato alla natura è stato molto riscoperto e apprezzato in questi ultimi anni – ha commentato il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, con delega al Turismo, Daniele D’Amario – L’Abruzzo vanta una ricchezza paesaggistica impressionante racchiusa in un territorio relativamente piccolo, in grado di attirare appassionati da ogni parte del mondo e di far innamorare della propria bellezza”.

Lo stand è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Abruzzo e Camere di Commercio, un’area espositiva di circa 40 metri quadrati animata da personale della Regione Abruzzo, dai rappresentanti dei Parchi nazionali della Maiella e d’Abruzzo, Lazio e Molise, dall’area marina protetta “Torre del Cerrano” nel teramao e da quattro operatori turistici dell’offerta alberghiera, dei villaggi e dei camping: consorzio Abruzzo Promotion, associazione operatori turistici Martinsicuro, camping Villaggio Duca Amedeo e hotel Imperiale.