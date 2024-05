TURISMO: IL 26 MAGGIO PORTE APERTE A DIMORE STORICHE, “IL PIU’ GRANDE MUSEO DIFFUSO”

ROMA – Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, patrocinata dal ministero del Turismo, che giunge quest’anno alla XIV edizione, e per la quale castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente.

“La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. L’occasione perfetta per una gita fuori porta di primavera. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte”, scrive il ministero del Turismo in un post sui suoi social.