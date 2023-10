TURISMO: IL PARCO SIRENTE VELINO AL TTG DI RIMINI, “PROMUOVIAMO UN TERRITORIO IN CRESCITA”

L’AQUILA – Tre giorni con operatori internazionali provenienti da tutto il mondo per il Parco naturale regionale Sirente Velino che partecipa al TTG di Rimini, occasione di incontro con le principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative: una sorta di laboratorio di idee e fonte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori.

L’appuntamento dall’11 al 13 ottobre rappresenta quindi un momento importante per la promozione del territorio del Parco Naturale Regionale che, come sottolinea il presidente Francesco D’Amore, potrà contare su una promozione significativa “in ottica di continua crescita”.

“All’interno del nostro spazio concordato con la Regione Abruzzo – spiega in una nota il presidente D’Amore – andiamo a promuovere un territorio che sta crescendo dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. I tanti operatori internazionali presenti all’evento potranno così conoscere le numerose attività messe in campo dall’Ente, con la grande attenzione alle piste ciclabili, alla sentieristica ed ai rifugi, che ci ha tenuto impegnati in questi anni per implementare la nostra offerta turistica, senza dimenticare il suggestivo esperimento del Treno del Parco che ha fatto riscontrare tanta partecipazione ed enorme entusiasmo. Quella della fiera di Rimini rappresenta un’importante occasione di promozione territoriale, una vetrina dalla quale sostenere il nostro modello di sviluppo”.

“Sin da subito la nostra nuova governance ha traghettato il Parco verso un percorso che, accanto all’importante opera di tutela e salvaguardia delle nostre bellezze naturalistiche, contempli l’obiettivo di una crescita sostenibile, puntando su un turismo slow e green che ormai rappresenta un punto irrinunciabile dell’offerta turistica, apprezzata a livello internazionale. Grazie quindi al lavoro svolto finora, il Parco Sirente Velino è in grado di portare la sua proposta negli appuntamenti internazionali più importanti, come quello della TTG di Rimini”.