TURISMO: IL VALORE DELLA RETE TRA ENTI PUBBLICI E PROFESSIONISTI, CONVEGNO A TERAMO

L’AQUILA – “Dopo il successo delle precedenti iniziative a Pescara/Chieti e L’Aquila, Teramo sarà il centro del dibattito sul turismo rurale e sostenibile, per fare il punto sulle politiche e le strategie di sviluppo del settore, con un focus particolare sul ruolo dei GAL e sulla valorizzazione delle esperienze di turismo attivo, grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati, che è fondamentale per valorizzare le nostre eccellenze e promuovere un’offerta turistica integrata e di qualità”.

Lo spiega in una nota Antonella Ballone, presidente della CCIAA Gran Sasso d’Italia, nell’annunciare che giovedì 27 febbraio, alle 9:30, presso la sede di Teramo, l’evento “Il valore della rete”, ultima tappa del progetto “Abruzzo Attrattivo”.

L’iniziativa, che si inserisce in un ciclo di appuntamenti dedicati allo sviluppo del turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo, vedrà la partecipazione di istituzioni regionali, enti camerali, GAL, professionisti del settore e rappresentanti del mondo agricolo.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Teramo questo importante evento, che rappresenta un’occasione di confronto e di scambio di idee per lo sviluppo del nostro territorio”, dichiara Ballone.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, la CCIAA Chieti Pescara, il CREA e la Feder PATE, si propone di rafforzare la sinergia tra gli attori del territorio, favorendo la creazione di reti e la condivisione di buone pratiche.

Per il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente: “Il turismo rurale e sostenibile rappresenta una leva strategica per la crescita dell’Abruzzo, in grado di valorizzare le nostre eccellenze agricole e il patrimonio ambientale unico della regione. La collaborazione tra enti pubblici, GAL e operatori del settore è fondamentale per costruire un’offerta turistica integrata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei visitatori e di generare valore per le comunità locali. Con iniziative come ‘Abruzzo Attrattivo’, -conclude Imprudente- rafforziamo il legame tra agricoltura e turismo esperienziale, promuovendo un modello di sviluppo che punta sulla qualità, sull’autenticità e sulla sostenibilità”.

La giornata di lavori si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti da interventi di esperti e rappresentanti del territorio. Nel pomeriggio, spazio al networking e al confronto tra i partecipanti, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità di collaborazione e di sviluppo.

“Invitiamo tutti gli operatori del settore, le associazioni, gli enti locali e i cittadini interessati a partecipare a questo importante evento – concludono Ballone e Imprudente – Insieme possiamo costruire un futuro di crescita e di sviluppo sostenibile per il nostro territorio”.