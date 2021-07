TURISMO, IN 7 TAPPE E 11 SERATE 37 CANTINE SI PRESENTANO A “CERASUOLO A MARE”

PESCARA – Sette tappe in undici serate assieme a 37 cantine e 50 punti di degustazione dove sarà possibile abbinare i vini ai migliori piatti dell’Adriatico, con i consigli degli esperti della Fondazione Italiana Sommelier. Cresce l’attenzione attorno a “Cerasuolo a mare”, la più grande manifestazione itinerante di promozione e degustazione del vino cerasuolo d’Abruzzo, promosso dalla Confesercenti, dalla Fis, da Assoturismo e Fiba assieme ad un ampio parterre istituzionale, come la Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti Pescara, i Comuni di Montesilvano, Silvi, Francavilla al Mare, Casalbordino, Torino di Sangro e Roseto degli Abruzzi, sotto l’egida del Movimento Turismo del Vino d’Abruzzo e del Consorzio di tutela Vini d’Abruzzo.

A fare da apripista sarà il lungomare di Silvi Marina il 23 ed il 24 luglio nella zona di via Taranto, si proseguirà con Francavilla al Mare il 30 ed il 31 luglio in piazza Sant’Alfonso, e poi Pescara il 3 agosto nel Porto turistico Marina di Pescara, il 4 agosto a Roseto degli Abruzzi nella zona centrale del lungomare, per poi arrivare sulla Costa dei Trabocchi con gli appuntamenti di Torino di Sangro (5 agosto, lungomare Le Morge) e Casalbordino (6 agosto, lungomare). Gran chiusura a Montesilvano l’11, il 12 ed il 13 agosto sul lungomare. In ognuno dei 50 punti di degustazione sarà possibile acquistare al costo di 8 euro un kit valido per 5 degustazioni.

All’evento, presentato dal direttore di Confesecenti Gianni Taucci e dal presidente Raffaele Fava (nella foto), oltre che dai rappresentanti delle strutture aderenti, dai responsabili della Fondazione italiana Sommelier, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e del Movimento Turismo del Vino Abruzzo, hanno voluto aderire ben 37 cantine: Agriverde, Alberto Tiberio, Biagi, Bosco Nestore, Cantina Frentana, Cascina del Colle, Castorani, Cerulli Spinozzi, Chiusa Grande, Ciavolich, Colle Moro, Collefrisio, Costantini, Duchi di Castelluccio, Fontefico, Galasso, La Quercia, Lampato, Marchioli Wines, Marramiero, Monteselva, Mucci, Orsogna, Pietrantonj, Ruggieri, San Lorenzo, Santone, Speranza, Talamonti, Tenuta I Fauri, Tenuta Secolo IX, Terzini, Tollo, Ulisse, Vini Casalbordino, Vini Fantini, Zaccagnini.