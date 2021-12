L’AQUILA – “Attuare una campagna di promozione turistica della “Destinazione Abruzzo” e delle aree interne e del cratere, per rispondere alla crisi economica e al possibile decremento dei flussi turistici verso l’Abruzzo a causa dell’epidemia da Covid-19”.

Con questa motivazione, il dipartimento Sviluppo economico della Regione Abruzzo, che fa riferimento all’assessorato di Daniele D’Amario, di Forza Italia, che ha anche la delega al Turismo, ha stanziato ben 294.500 euro a valere sul 2021 e 2022, con affidamento diretto, a un ristretto numero di testate, nazionali e anche regionali, per la campagna “Piano di Comunicazione Abruzzo Winter 2021/2022”.

La scelta è stata fatta con una indagine di mercato, discrezionalmente, per le opzioni ritenute più vantaggiose, tra le imprese iscritte al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

Tagliando inevitabilmente fuori altre televisioni, radio, giornali e testate on line, in un panorama in crisi provocata dalla pandemia, caratterizzato in regione Abruzzo da una assenza di sostegno, a differenza di quanto accaduto in altre regioni.

Tre determine sono state già approvate il 15, il 16 e il 22 dicembre, a firma del dirigente Giuseppe Di Fabrizio, alle quali non è stata data pubblicità da parte dell’ufficio stampa della Regione Abruzzo.

Il piano è finanziato con le risorse del Fondo europeo di sviluppo Regionale (Fesr) e del Fondo sociale europeo (Fse) nell’asse di azione “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e seguito della delibera di giunta 796 del 7 dicembre 2020 che destina la somma di 4.595.687 euro per azioni di di promozione e comunicazione.

Nelle determine si legge che il messaggio comunicativo deve essere indirizzato “anche e soprattutto verso la popolazione residente in Abruzzo e nelle regioni immediatamente limitrofe”.

Beneficiaria dell’affidamento, nella determina del 16 dicembre, è la società Rai Pubblicità Spa, per 169.500 euro, per azioni di promozione sui canali televisivi e le radio del servizio pubblico. Lo spot, senz’altro efficace, viene già trasmesso.

Con una determina del 22 dicembre sono stati assegnati alla concessionaria di pubblicità Manzoni, 31.000 euro nel 2021 e 14.000 nel 2022, per azioni di promozione sul quotidiano Il Centro, anche nell’edizione web, La Repubblica, nelle edizioni di Roma, Bari e Napoli, l’emittente regionale Rete 8, anche nell’edizione web, e sul Corriere dell’Umbria.

Con una terza determina del 15 dicembre, assegnati alla concessionaria Piemme 9.692 euro per spazi pubblicitari sul Messaggero edizione Roma, sul Il Mattino edizione nazionale, sul Corriere Adriatico, edizione Ascoli, sul Messaggero.it e su il mattino.it, infine sul network Piemme.

Il Piano prevede poi affidamenti da 50mila euro per il network Giro d’Italia, da 10.000 euro per la Mediasix srl, per pubblicità sull’emittente regionale Tv6, da 10.000 euro e ad Air srl per pubblicità sull’emittente regionale Telemax.

Il Piano Abruzzo winter, si legge nella determina, “è finalizzato alla realizzazione di interventi di promozione delle destinazioni turistiche dell’Abruzzo, sia nei territori del Cratere che nel più ampio contesto dell’intero sistema di offerta turistica regionale riconducibile a strategia unitaria a marchio ‘Abruzzo’ e posizionamento regionale, al fine di rivitalizzare la produzione, rilanciare l’offerta, recuperare competitività ed ottenere benefici diretti ed indiretti sulla filiera economica e turistica sia per l’area del Cratere individuata nell’Asse prioritario IX, sia per una migliore ripartenza del comparto regionale post Covid-19”.

Per quanto riguarda la modalità di affidamento si precisa che “pur senza obbligo di legge, il rup ha inteso effettuare una formale indagine di mercato, al fine di individuare le possibili ditte presenti sul Mepa in grado di fornire il servizio di cui trattasi in base alle forniture analoghe ed ad un costo congruo, nel rispetto del principio di economicità che regola gli affidamenti, che possano soddisfare tutte le esigenze di cui alla presente determina, con importi in linea con i correnti prezzi di mercato”.

Scendendo nel dettaglio, nella proposta di Rai Pubblicità, concessionaria esclusivista per la raccolta pubblicitaria della Rai, si legge nella determina, sono stati proposti i seguenti servizi, “2 settimane a dicembre 2021: radio rai con spot da 15 secondi; 1 settimana a gennaio 2022: tv rai con spot da 15 sec, 1 settimana a gennaio 2022: radio Rai con spot da 15 secondi, 1 settimana gennaio 2022: Rai play digital con 400.000 impressions da 15 secondi”.

La Manzoni ha proposto una azione di promozione “su Sciare in Abruzzo, Guida alla Montagna d’Inverno, inserto del quotidiano Il Centro, edizione regionale, sul i lcentro.it su Rete8”. E ancora “spazi dedicati e logo della Regione sulla prima pagina e sulle pagine interne redazionali più una pagina intera, 90 spot da 30 secondi su Rete8 (6 spot al giorno per 15 giorni) e spazi nella trasmissione dedicata allo Sci. Pubblicazione sul web (ilcentro.it) della versione sfogliabile della Guida Sciare in Abruzzo e Banner dedicato sulla declinazione web de ilcentro.it. Infine 5 junior page sulle edizioni locali “la Repubblica” (edizione Roma, Bari, Napoli e Palermo) e 5 junior page sul Corriere dell’Umbria”.