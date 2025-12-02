TURISMO INVERNALE: AVANTI CON “MODELLO ROCCARASO”, MONITORAGGIO FLUSSI E CONTROLLI NELL’AQUILANO

L’AQUILA – Il “modello Roccaraso” funziona e viene quindi rinnovato l’impegno, anche per la prossima e imminente stagione invernale, a conseguire lo stesso risultato, con il monitoraggio dei flussi turistici e la regolamentazione ordinata degli arrivi, “nella consapevolezza che la sostenibilità dell’esperienza turistica passa inevitabilmente attraverso la garanzia della sicurezza di residenti e visitatori”.

È quanto emerso oggi pomeriggio nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto della situazione sugli aspetti di sicurezza connessi al turismo in vista dell’approssimarsi della stagione invernale e dell’apertura degli impianti sciistici nel territorio provinciale.

A convocarla il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e hanno partecipato il presidente della Provincia Angelo Caruso, i rappresentanti dei Comuni montani sedi di stazioni sciistiche (L’Aquila, Ovindoli, Rivisondoli, Roccaraso), i vertici provinciali delle Forze di Polizia nonché, per gli aspetti di viabilità, il dirigente della Polizia Stradale e rappresentanti di Anas.

Dopo il notevole afflusso di turisti, registrato nella stagione invernale 2024/2025, si legge in una nota, “grazie al coinvolgimento interistituzionale, è stata adottata una strategia di azione mirata e condivisa volta al raggiungimento di un obiettivo: garantire la fruibilità del territorio montano in piena sicurezza”.

Confermata, inoltre, l’opportunità di prevedere un adeguato numero di servizi di polizia stradale, volti ad assicurare il controllo dei mezzi in arrivo e ad evitare disagi di viabilità.