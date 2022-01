TURISMO INVERNALE, BOOM DI PRESENZE A CAMPO IMPERATORE: IN MIGLIAIA A SCIARE SUL GRAN SASSO

L’AQUILA – Boom di presenze a Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso d’Italia, con i suoi 2.912 metri la vetta più alta dell’Appennino.

Ieri si sono stati 2.000 gli sciatori e gli appassionati a raggiungere le piste dove c’è una coltre nevosa definita ottima sia a livello quantitativo che qualitativo. Oggi, giornata di sole, sono stati circa 2.500 e domani , domenica, sono previste 3.000 presenze. Gli appassionati della neve provengono da Roma, dalle Marche e dal resto dell’Abruzzo.

File si registrano a fonte cerreto, prendere la funivia, mentre sulle piste, molto ampie, non ci sono problematiche.

Molto soddisfatto Dino Pignatelli, ad del centro turistico del Gran Sasso d’Italia, la società partecipata del comune dell’Aquila che gestisce la stazione invernale.

“Stiamo vivendo splendide giornate di sole e splendide giornate sugli sci – spiega – Tutto funziona molto bene e la gente si diverte in sicurezza. La neve è bella ed abbondante ed anche i servizi sono all’altezza. Per esempio, l’ostello che è stato affidato da poco in convenzione a privati, è davvero organizzato. Questa situazione in un momento in cui la pandemia ancora ci preoccupa, può rappresentare una piccola valvola di sfogo ed iniezione di fiducia. In sicurezza”.

A Campo Imperatore ci sono 11 chilometri di piste e due impianti in funzione, Fontari e Scindarella.