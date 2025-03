TURISMO: L’ABRUZZO PRESENTE ALLA FIERA “FA’ LA COSA GIUSTA”

PESCARA – Per il terzo anno consecutivo la Regione Abruzzo è presente alla manifestazione “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita in programma da domani fino a domenica 16 alla fiera di Rho Milano.

Un evento con un taglio diverso da quelli più generalisti e dedicato a quanti cercano ed offrono esperienze di viaggio associate a una crescita culturale, scientifica e sostenibile.

“L’evento, che negli ultimi anni ha mostrato numeri incoraggianti, offre un’opportunità unica per immergersi in un’esperienza all’insegna della sostenibilità, della cultura e dell’innovazione e scoprire prodotti e iniziative che promuovono un futuro più sostenibile”, si legge in una nota.

Nell’edizione di quest’anno, che si articola attorno al tema “il gusto della fiducia”, saranno circa 400 gli espositori presenti, suddivisi in quattro nuove aree tematiche, dedicate nello specifico a: Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini.

E proprio su questa ultima area – orientata alla valorizzazione e alla promozione territoriale tramite un turismo responsabile e consapevole, lento e outdoor, e incentrata su destinazioni lontane dal turismo di massa – sarà focalizzata la partecipazione della compagine abruzzese, che sarà rappresentata da vari operatori: Il Cammino della pace, il Parco naturale Maiella, la cooperativa Majambiente, la Dmc Marsica SCARL/Appennini for All, AbruzzoBnb e Comune di Sante Marie.