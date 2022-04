TURISMO: L’ABRUZZO PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO, D’AMARIO, “GRANDE RIPARTENZA”

PESCARA, 07 APR – L’Abruzzo si appresta ad essere protagonista alla Bit (Borsa Italiana del Turismo) che si terrà alla Fiera di Milano dal 10 al 12 aprile e che vedrà la nostra regione presente con uno stand di 300 metri quadrati e 17 postazioni di altrettanti operatori abruzzesi.

L’Abruzzo sarà presente anche con 7 Dmc (Destination Management Companies), consorzi e associazione albergatori .

“Quello della Bit – ha detto questa mattina in conferenza stampa l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario – un momento importante per una ripartenza reale. La Bit rappresenta una vetrina fondamentale per l’Abruzzo che si presenterà in forze con le nostre Camere di Commercio, le Soprintendenze e i rappresentanti del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco della Maiella”.

“Ci saranno 18 tavoli di lavoro – ha detto ancora l’assessore D’Amario e la parola chiave sarà sostenibilità con l’Abruzzo che è già modello di sostenibilità con parchi nazionali e tante aree protette. Andiamo a Milano per essere protagonisti anche perché abbiano dei dati che ci fanno pensare che ci possa essere una stagione estiva positiva. Abbiamo 130 km di costa in grado di poter ospitare tutte le tipologie di turisti con le ciclabili della Costa dei Trabocchi, le nostre montagne e le nostre tipicità uniche che fanno dell’Abruzzo una regione unica”.

Nella tre giorni della Bit di Milano lunedì 11 aprile allo stand Abruzzo ci sarà la visita del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Tra gli ospiti anche l’ambasciatore dell’enogastronomia abruzzese Niko Romito, l’attore e regista Maccio Capatonda, il presidente della Figc Gabriele Gravina, la campionessa di atletica Gaia Sabbatini e l’ex campione del mondo di pallanuoto Manuel Estiarte.