TURISMO L’AQUILA: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ CON LE “VISITE DI CARLA”

L’AQUILA – Un ricco calendario di visite guidate all’Aquila per il mese di maggio.

Di seguito il programma di Carla Ciccozzi, guida turistica della Regione Abruzzo.

20 ore 18:00 Alla scoperta del medioevo aquilano e del quarto di Santa Giusta, passeggiata con gelato.Durante la visita saranno letti alcuni brani della Cronica di Buccio di Ranallo.

Appuntamento alle ore 18:00 in Piazza Duomo davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Costo della visita 5 €.

25 ore 18:00 Alla scoperta del Maxxi e della mostra Punto di Equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti.

Costo della visita 5€.

Costo biglietto:

intero 7€;

ridotto 5 € giovani da 14 a 25 anni (non compiuti); gruppi a partire da 15 persone;

Gratuito: residenti nei comuni della Regione Abruzzo (fino al 31 dicembre 2021); possessori della membership card myMAXXI; minori di 14 anni; disabili che necessitano di accompagnatore; dipendenti MiBACT.Per partecipare alla visita bisogna prenotarsi entro il 20/06

26 ore 11:00 Passeggiata a sei zampe alla scoperta del quarto di Santa Maria Paganica e del forte spagnolo, con Valeria Cavalieri, educatrice cinofila, che ci spiegherà come relazionarci con il nostro amico cane.Possono partecipare alla passeggiata massimo 10 cani. Bisogna portare la ciotola per l’acqua e dei premietti per il nostro pelosetto.

Appuntamento in Piazza Palazzo.

Costo della visita 10 €.

26 ore 21:00 L’Aquila criminale, passeggiata alla scoperta dei crimini avvenuti in città dal medioevo al ‘900

Appuntamento in Piazza Fontesecco.

Costo della visita 5 €.

27 ore 11:00 L’Aquila e lo zoo di pietra con merenda.

Alla scoperta degli animali di pietra e non solo disseminati nei vicoli, nei cortili e nelle chiese della città. Appuntamento alle ore 11:00 in Piazza Duomo davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Costo della visita 7 €.

27ore 21:00 Il tumulto dei Ciompi e la comunità fiorentina a L’Aquila, passeggiata intorno a San Domenico.

Appuntamento ore 21 in Piazza Fontesecco.

Costo della visita 5 €.

Per partecipare alle visite è obbligatoria la prenotazione.

E-mail: levisitedicarla@gmail.com

Tel: 3497820922.