TURISMO L’AQUILA: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ CON LE “VISITE DI CARLA”

L’AQUILA – Un ricco calendario di visite guidate all’Aquila per il mese di maggio.

Di seguito il programma di Carla Ciccozzi, guida turistica della Regione Abruzzo.

Per tutte le visite è obbligatoria la prenotazione (Tel: 3497820922; e-mail: levisitedicarla@gmail.com)

– 8 maggio ore 11:00, Tra corti e cortili, alla scoperta dei palazzi aquilani e dei loro affascinanti cortili.

Appuntamento davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Costo della visita 8 € con merenda

– 8 maggio ore 18:00, Il tumulto dei ciompi e la comunità fiorentina a L’Aquila, da San Domenico a palazzo Ardinghelli.

Appuntamento in piazza Fontesecco.

Costo visita 5€

– 9 maggio ore 11:00, Tra arte e cultura e yoga della risata

Passeggiata alla scoperta del quartiere della villa comunale e dei suoi villini liberty da porta di Bagno all’amphiteather di Beverly Pepper con lo Yoga della risata in collaborazione con Sara yoga, un momento unico per scoprire la città in maniera divertente.

Appuntamento davanti al ex Grand Hotel.

Costo visita 10 €.

-15 maggio ore 11:00, Kids Tours

L’Aquila e lo zoo di pietra, alla scoperta degli animali di pietra e non solo disseminati nella città con merenda in Piazza Duomo

Appuntamento davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Costo della visita 7 €;

-15 maggio ore 18:00, Tour letterario con aperitivo

L’Aquila e i luoghi del romanzo “Bella Mia” di Donatella Di Pietrantonio vincitrice del premio Campiello 2017.

Durante la passeggiata saranno letti alcuni passi del romanzo dall’attrice Paola Retta.

Appuntamento davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Costo della visita 8 €