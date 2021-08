TURISMO L’AQUILA: LE INFORMAZIONI SULLA CITTA’ E IL TERRITORIO ATTRAVERSO I TOTEM INTERATTIVI

L’AQUILA – I monumenti più importanti, i percorsi naturalistici, dove mangiare e dormire.

Sono alcune delle informazioni che i visitatori dell’Aquila possono ottenere semplicemente attraverso il touch screen dei tre totem interattivi che si trovano a largo Pischedda (San Bernardino), alla villa comunale e di fronte all’Auditorium del Parco.

Allestiti già da tempo per offrire informazioni legate alla promozione civile nell’ambito del progetto Comunicare per proteggere (allerta meteo, incendi e così via), il software è stato implementato per interagire con il sito internet comunale dedicato al turismo, www.quilaquila.it .

“Cliccando sullo schermo – spiega l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – sarà possibile evidenziare nella mappa ristoranti, alberghi, monumenti e luoghi di interesse sia della città che del territorio. Un servizio in più che intendiamo offrire ai nostri graditissimi ospiti e che tra breve sarà ulteriormente potenziato attraverso la realizzazione di una vera e propria app”.