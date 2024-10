TURISMO: LE IMPRESE ABRUZZESI AL TTG DI RIMINI CON IL SISTEMA CONFESERCENTI

RIMINI – Le imprese abruzzesi leader del turismo hanno scelto la Confesercenti ed il suo sistema associativo per partecipare al TTG di Rimini, fiera professionale che ha acquisito enorme autorevolezza negli ultimi anni nel settore.

A Rimini infatti le imprese abruzzesi sono presenti all’interno dei due consorzi promossi da Confesercenti, ovvero Riviera del Sole con il brand “Wow Abruzzo” e il consorzio Ecotouring, la prima scelta degli operatori delle aree interne, che partecipa al TTG con la rete di 26 Comuni dei crateri sismici di L’Aquila e Teramo protagonisti di un ambizioso progetto di sviluppo delle reti ciclabili.

Con il supporto della direzione regionale dell’associazione, l’offerta abruzzese veicolata dai due consorzi sta incontrando un alto interesse soprattutto da parte di buyer stranieri, come dimostrato anche dalla visita negli stand associativi anche della presidente Enit Alessandra Priante. In crescita le richieste legate al turismo enogastronomico di qualità.

Abruzzesi protagonisti anche dei tavoli tecnici come quello sulla contrattualistica, promosso da Assoturismo-Confesercenti e dal sistema nazionale degli enti bilaterali regionali.

“La Confesercenti si conferma punto di riferimento per il turismo tradizionale e per il turismo più innovativo – sottolinea in una nota il direttore Lido Legnini – e per il nostro settore il TTG apre un periodo denso di appuntamenti di altissimo profilo”.

A Pescara e L’Aquila si terrà infatti Abruzzo Attrattivo 2024, l’appuntamento di riferimento del turismo attivo ed esperienziale promosso da Federpate-Confesercenti, associazione leader degli operatori professionali del settore, presieduta da Paolo Setta: quest’anno, fra gli altri, sarà presente Ruben Santopietro, fondatore e ceo di Visit Italy, la più grande community di viaggiatori con 3,1 milioni di seguaci sui social network.

A Chieti è tutto pronto per l’edizione 2024 di Teate Rivive Emozionando, che quest’anno si concentra sull’alta formazione nel turismo ambientale destinata agli addetti ai lavori con docenti di primo piano come il giornalista Rai e scrittore Emilio Casalini.

Il dettaglio dei due appuntamenti verrà presentato nei prossimi giorni.