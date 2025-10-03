TURISMO: LUNEDI’ A PESCARA CONFERENZA STAMPA SULLA PRESENZA DELL’ABRUZZO AL TTG DI RIMINI

PESCARA- La partecipazione della Regione Abruzzo al TTG di Rimini, evento di punta per la promozione turistica, sarà al centro della conferenza stampa convocata per lunedì, 6 ottobre alle ore 11,15 presso la sala D’Ascanio nella sede del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara.





La conferenza stampa sarà presieduta dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, e dai rappresentanti delle Camere di commercio abruzzesi insieme alle quali la Regione Abruzzo ha predisposto uno spazio espositivo con la presenza di operatori turistici abruzzesi.

