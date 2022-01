TURISMO, MONTEPARA: PUBBLICATO AVVISO PER AREE CAMPER

PESCARA – “Sono orgoglioso di annunciare che, a seguito dell’attuazione della legge da me promossa in materia di Turismo itinerante in Abruzzo (L.R. 05/08/2020, n. 24), è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan. Le domande possono essere presentare a partire dalle ore 15 di lunedì 24 gennaio 2022 e fino alle ore 15 di giovedì 3 marzo 2022”.

A comunicarlo è il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara che aggiunge: “Spero che molti Comuni colgano questa occasione per poter potenziare e sviluppare uno dei settori più in crescita del comparto turistico”. Per maggiori dettagli è possibile collegarsi al seguente link: https://bit.ly/3zHGuyF.