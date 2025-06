TURISMO: NASCE A CHIETI FEDERAGIT-CONFESERCENTI PER GUIDE E ACCOMPAGNATORI. PEZZELLA PRESIDENTE

CHIETI – Le Guide turistiche e gli accompagnatori professionisti d’Abruzzo si uniscono e danno vita, in seno alla Confesercenti, alla Federagit regionale, che grazie alle 45 adesioni si pone subito come la più grande associazione di rappresentanza della categoria in Abruzzo, e lavorerà fianco a fianco con Federpate-Confesercenti, che riunisce i professionisti del turismo attivo ed esperienziale.

L’assemblea costitutiva si è svolta presso la sede regionale di Confesercenti a Chieti, alla presenza del coordinatore nazionale Mauro Maggi, del direttore regionale Lido Legnini e del presidente regionale di Assoturismo-Confesercenti Gianluca Grimi. Rita Pezzella, professionista attiva nella città di Chieti, è stata eletta presidente regionale, Maria Lilia Toschi coordinatrice.

«Ci siamo posti tre obiettivi strategici nella fase di avvio e consolidamento della nuova associazione – spiega Rita Pezzella – avviare subito un percorso per relazionarsi con le istituzioni regionali e locali anche per una riflessione sul tema dell’abusivismo e sulla centralità di riconoscere la professionalità e la competenza dell’intera categoria, percorsi di aggiornamento professionale e specializzazione, creare di una rete di relazioni con enti e strutture presenti e operanti sul territorio, al fine di costruire un legame che possa dare valore e spessore alle esperienze legate alla conoscenza del territorio. Vogliamo istituire una interlocuzione proficua e durevole con il mondo del turismo organizzato e delle agenzie di viaggio, e con tutte le realtà presenti sul territorio regionale, pubbliche e private, con l’obiettivo di assegnare a ciascuno il giusto ruolo, in un’ottica di valorizzazione dell’offerta turistica della Regione Abruzzo».

«Siamo molto soddisfatti di questa ulteriore associazione che completa la rappresentanza della Confesercenti nel mondo del turismo – sottolinea Lido Legnini – che si affianca a sigle storiche come Fiba, Assohotel, Fiepet ed alle associazioni che abbiamo costituito o ricostruito in questi ultimi anni in Abruzzo, come Fiast, Aigo, Assoviaggi, Federpate». «La Federagit Confesercenti abruzzese ha l’obiettivo di crescere costantemente sul piano numerico e nei servizi a tutela dei professionisti – aggiunge Maria Lilia Toschi – e utilizzerà ogni strumento per informare costantemente gli associati, tenerli aggiornati sulle novità legislative e sulle opportunità, sui vantaggi del far parte del mondo Confesercenti e sulla capacità di lavoro orizzontale fra le categorie di operatori professionali del turismo».

L’assemblea costitutiva ha eletto anche la giunta dell’associazione, che sarà composta dalla presidente Rita Pezzella, da Luisa De Fabritiis (eletta vicepresidente), Roberta Ianni, Teresa Trancoso, Francesca Diletti, Irene Chiavetta, Barbara Dalla Costa, Tamara Cipriani, Marco Di Cristofaro.