TURISMO: NASCE CONFGUIDE PESCARA, VENERDI’ CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

PESCARA – Nasce ConfGuide Pescara, l’associazione di rappresentanza delle guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori turistici che aderisce a Confcommercio.

La conferenza stampa si terrà venerdì 14 aprile alle ore 10.30 presso la sede della Confcommercio di Pescara in Via Aldo Moro 1/3 alla presenza del presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, e della presidente di Federalberghi Pescara, Daniela Renisi.

Le guide entrano nel Sistema Confcommercio Pescara e vanno così a completare il quadro del settore turismo dell’associazione che già comprende gli albergatori, il settore della ristorazione, le imprese ricettive dell’aria aperta e il comparto degli stabilimenti balneari.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi che ConfGuide intende raggiungere tra cui la tutela della professionalità nel settore, l’interlocuzione costante con le istituzioni e l’avvio di molteplici iniziative in sinergia con le strutture ricettive del territorio.

“Le guide turistiche, le guide ambientali e gli accompagnatori turistici giocano un ruolo strategico per il turismo – commenta il Presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano – e daranno un ulteriore contributo alla crescita del nostro Sistema. L’obiettivo è quello di lavorare in stretta sinergia per puntare al miglioramento dell’accoglienza”.