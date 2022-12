TURISMO: NASCE FEDERALBERGHI EXTRA PROVINCIA L’AQUILA, SINDACATO B&B, CASE VACANZE E AGRITURISMI

L’AQUILA – Si è svolta ieri a L’Aquila, presso la sede Confcommercio, l’Assemblea Costituente di Federalberghi Extra della Provincia di L’Aquila, il Sindacato delle attività ricettive extralberghiere, da oggi punto di riferimento per tutte le tipologie di ricettività extra alberghiere quali bed & breakfast, case vacanza, affittacamere, locazioni turistiche, agriturismi e ostelli.

L’Assemblea, fortemente promossa, così come la nascita del Gruppo Costituente del nuovo Sindacato nello scorso mese di Marzo, dal Presidente Provinciale Fipe-Confcommercio Daniele Stratta, che ha presieduto l’evento unitamente al Delegato Confcommercio Sub-Provinciale di L’Aquila Angelo Liberati, ha registrato anche l’intervento del Vice Presidente Provinciale Confcommercio Alberto Capretti e del Presidente Onorario Mario Maccarone ed ha proceduto alla elezione del presidente nella persona di Francesco Palmisano, imprenditore aquilano del settore e del consiglio direttivo che risulta composto da: Marianna Colantoni (Vice Presidente), Lorenzo Porrelli, Roberto Alessandroni, Benedetta Gizzi, Oscar D’andrea, Simona D’attilio, Carmine Parisse, Igor Antonelli, Daniele Stratta e Catherine Natalie Szentkereszty De Zagon.

“Oggi è il punto di partenza per il concretizzarsi di ciò che finora la nostra Categoria ha sempre desiderato – ha dichiarato il neo eletto Presidente Palmisano – ed è per noi un onore ed una sentita responsabilità portare avanti la rappresentanza del nostro comparto, nell’ottica di una proficua collaborazione con le Istituzioni e con le Amministrazioni locali, al fine di contribuire in maniera determinante all’ampliamento, soprattutto in termini qualitativi, dell’offerta turistica, sia dal punto di vista culturale che della valorizzazione e della esaltazione delle peculiarità territoriali”.

“Aderire a Federalberghi Extra – ha proseguito Palmisano – non significherà semplicemente aderire ad una associazione di categoria, ma anche contribuire alla effettiva realizzazione di un programma con chiari obiettivi, per la crescita del settore e delle potenzialità del nostro territorio”.

“Quella di oggi – ha affermato Daniele Stratta, Presidente Provinciale Fipe e neo Consigliere Provinciale Federalberghi Extra – è la prima elezione, nell’ambito della nostra Organizzazione, che si svolge dopo la scomparsa di Celso Cioni, storico Direttore che per decenni ha portato avanti le ragioni delle imprese che Confcommercio rappresenta sia in ambito provinciale che regionale e, in un certo senso questo evento porta il segno di inizio di una nuova fase, che potremmo definire “4.0”, nel percorso di rappresentanza sindacale di Confcommercio L’Aquila.

Al Presidente ed ai Componenti del Consiglio neo-eletti gli affettuosi auguri di buon lavoro da parte del Presidente Regionale Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli: “E’ un gruppo giovane che, grazie alla passione ed alla elevata professionalità, ha tutte le carte in regola per affrontare con successo le sfide che si presenteranno lungo il percorso di tutela della categoria e per cogliere ogni opportunità utile alla sua cre[1]scita