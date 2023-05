TURISMO: NASCE LA WEB APP “VIVI PESCARA”

PESCARA – Nasce “Vivi Pescara”, la Web App innovativa e accessibile realizzata dal Comune di Pescara per permettere a turisti e cittadini di essere sempre informati su cosa visitare, come muoversi e come vivere la città.

Presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala Tosti – Aurum, La Fabbrica delle Idee di Largo Gardone Riviera, Vivi Pescara è la prima piattaforma di promozione turistica che mette insieme mobilità e fruizione artistico-culturale in città.

Consultabile come fosse un sito web e raggiungibile all’indirizzo www.vivipescara.info o attraverso l’utilizzo di QrCode dislocati in vari luoghi della città su Totem appositi e cartellonistica dedicata, la Web App consente la fruizione di contenuti tematici e la ricerca tramite liste e mappa interattiva di punti d’interesse, percorsi e itinerari ordinati in base alla distanza geografica dall’utente o alla categoria di riferimento considerando l’ambito storico-culturale, quello sportivo, naturalistico o artistico.

Ogni utente ha, pertanto, a disposizione informazioni su luoghi, monumenti, musei, impianti sportivi, spiagge, parchi, luoghi di culto, attrazioni turistiche, gastronomia e destinazioni raggiungibili dal capoluogo adriatico con coordinate GPS, testo descrittivo multilingua (inglese e tedesco) e photogallery.

Per i luoghi più rappresentativi del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico cittadino, le schede sono corredate di un set di supporti multimediali, incluso un video teaser integrato con linguaggio LIS (adatto alle persone sorde) e una traccia con audioguida multilingua.

La Web App dispone di un’interessante sezione dedicata alla mobilità cittadina che racchiude tutte le informazioni utili agli utenti per la fruizione del Trasporto Pubblico Urbano e della Sharing Mobility, permettendo il raggiungimento dei luoghi indicati sulla mappa interattiva inviando i dati dell’itinerario all’applicativo Google Maps/Mappe del dispositivo, consentendo di visualizzare ad esempio la geolocalizzazione delle colonnine elettriche di ricarica o di avere informazioni in tempo reale sul traffico. Sono previste anche integrazioni con sistemi di terze parti tramite Api/Web Services con dettagli relativi a monopattini, e-bike, scooter, elenco e disponibilità parcheggi, infrastrutture e sistemi di mobility pubblica urbana.

Vivi Pescara è arricchita anche da informazioni sui servizi turistici, culturali e museali, una sezione notizie e una dedicata agli eventi con dettagli relativi a programmi, orari e costi di mostre, spettacoli, concerti, eventi sportivi ed enogastronomici, esposizioni e festival con pulsanti di atterraggio sui siti degli organizzatori o su piattaforme di acquisto di biglietti. L’utente può sincronizzare il proprio calendario sul dispositivo e attivare la ricezione di notifiche per ottenere news e alert, attraverso un sistema di push notification che consente la ricezione di avvisi e comunicazioni relativi anche ad altri contenuti presenti nella Web App.

“Pescara è una città che ha scommesso molto sulla digitalizzazione e sull’innovazione dei servizi – ha commentato Carlo Masci, sindaco di Pescara – un impegno che ci è stato riconosciuto in diverse indagini condotte in Italia, che hanno posizionato la nostra città tra i capoluoghi più all’avanguardia in questo ambito. L’App Vivi Pescara prosegue su questo solco e vuole essere un ulteriore strumento per ridurre le distanze tra cittadini e territorio, in questo caso riguardo soprattutto alle informazioni da destinare ai visitatori. A quest’ultimi dobbiamo presentarci come realtà moderna e aperta che vuol farsi conoscere di più e meglio”.

“In questi anni – ha spiegato Luigi Albore Mascia, assessore comunale alla Mobilità, Viabilità e Trasporti – la città ha compiuto passi da gigante in tanti ambiti e in particolar modo sul nodo strategico della mobilità, acquisendo una cultura diversa che progressivamente sta andando nella direzione di una mobilità sostenibile e alternativa all’uso delle auto, con una politica che è stata condotta da questa amministrazione in maniera precisa e visionaria fin dal principio. Qualsiasi strumento di comunicazione, come quello che abbiamo presentato oggi, diventa un valore aggiunto per poter divulgare la fruizione di infrastrutture, sistemi, intermodalità, concetti su cui abbiamo premuto l’acceleratore e a cui teniamo molto perché potranno migliorare la qualità della vita dei cittadini pescaresi, garantire un futuro migliore per le giovani generazioni e per coloro che operano a Pescara e vivono il turismo e il tempo libero, in una città che si appresta a diventare la diciannovesima in Italia nel giro di poco tempo”.

“Esprimo una grandissima soddisfazione per questa Web app – ha sottolineato Alfredo Cremonese, assessore al Turismo e al Commercio– poiché porta a compimento un lavoro iniziato appena insediatici e che centra l’obiettivo di dare a Pescara uno strumento per coinvolgere i turisti, senza rimanere indietro rispetto ad altre città. Abbiamo puntato tantissimo sul turismo portando Pescara per la prima volta alla BIT e cercando di dare un servizio pregnante ai visitatori grazie all’attività dell’InfoPoint. Con questa Web app abbiamo finalmente creato contenuti relativi alla città che fino ad oggi non esistevano, permettendo agli utenti di sapere in tempo reale, da telefono o PC, cosa succede e cosa c’è da fare in città. Sono messe in evidenza le bellezze della città, i musei, gli eventi e i servizi in un unico spazio e saremo lungimiranti affinché questo strumento sia promosso e conosciuto il più possibile per continuare a promuovere il territorio”.

“Il progetto Vivi Pescara – ha aggiunto Patrizia Martelli, assessore allo Sport – nasce per offrire servizi e informazioni a tutti coloro che frequentano la nostra città. Lo sport da sempre è una dimensione di promozione territoriale grazie ad eventi e manifestazioni nazionali e internazionali. Nella Web app, oltre alle schede degli impianti sportivi cittadini, sarà sempre disponibile la programmazione degli eventi e delle iniziative promosse dall’amministrazione”.

“La Web app – ha spiegato con fierezza Eugenio Seccia, assessore all’Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Pescara – è stata sviluppata interamente dal gruppo di lavoro del CED del Comune di Pescara, guidato dall’Ingegner Santucci. Con questo strumento si dimostra l’alta qualificazione del personale interno, che ringrazio immensamente. Questa esperienza ci fa capire bene come, avendo fondi per l’acquisto di servizi e hardware, con le proprie risorse umane sia possibile ottenere la massimizzazione dei servizi esaltando le idee della città”.

A margine della conferenza anche Maria Rita Carota, assessore alla Cultura e ai Beni Culturali del Comune di Pescara ha fatto sapere che “La Web app è un’occasione unica per mettere in rete tutte le informazioni sulla città e le sue attrattive ha per i cittadini e i turisti e per vivere al meglio i luoghi della cultura e della storia della città, così come gli eventi. Uno strumento innovativo, di cui c’era bisogno per veicolare, con informazioni aggiornate e tematiche, l’offerta culturale, sportiva e turistica, di promozione del territorio facendo attenzione anche alla sostenibilità ambientale, considerando che gli itinerari tengono conto anche delle opportunità per fruire dei mezzi pubblici e della sharing mobility. In particolare la nuova rete degli otto musei cittadini, il MUPE (Musei Pescara), troverà in questa struttura una leva fenomenale di promozione della Cultura”.

La storia di Vivi Pescara inizia oggi ma continuerà a crescere: sono previste infatti attività evolutive, come l’implementazione di sistemi di bigliettazione integrata e una Card dei servizi digitale per la fruizione integrata di servizi turistici, museali e di mobilità resi disponibili dall’Amministrazione. La Card permetterà di accumulare punti per incentivare l’utente ad attuare comportamenti virtuosi, quali ad esempio, l’uso del Trasporto Pubblico Urbano o dei servizi di Sharing Mobility, la partecipazione a sondaggi e a progetti di cittadinanza attiva.