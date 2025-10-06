TURISMO: OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ABRUZZO AL TTG DI RIMINI

PESCARA – L’Abruzzo al Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, a Rimini dall’8 al 10 ottobre: questo l’oggetto della conferenza stampa che si tiene oggi alle 11.15 alla sala D’Ascanio nella sede regionale di piazza Unione a Pescara.

La conferenza stampa sarà presieduta dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, e dai rappresentanti delle Camere di commercio abruzzesi insieme alle quali la Regione Abruzzo ha predisposto uno spazio espositivo con la presenza di operatori turistici abruzzesi.

Per tre giorni saranno a Rimini gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.​