TURISMO: OVINDOLI TRA I “BORGHI DEL RESPIRO”

OVINDOLI – Il comune di Ovindoli (L’Aquila) entra ufficialmente a far parte dei “Borghi del Respiro italiani”.

La candidatura è stata infatti approvata dal Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione nazionale “Borghi del Respiro” -composto da rappresentanti dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, dell’ Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, dell’ Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus e Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale – che regolamenta l’ingresso e la presenza dei territori aderenti al progetto.

Ovindoli potrà fregiarsi dell’importante riconoscimento che viene attribuito ai comuni dotati di determinate caratteristiche che riguardano la qualità dell’aria, e che dimostrano un impegno amministrativo a mantenerla e migliorarla con azioni concrete nel proprio territorio.

“Si tratta di un traguardo importante anche dal punto di vista dell’attrattività turistica – dichiara la consigliera del comune di Ovindoli Emanuela Barbati, delegata all’Ambiente – che aiuterà sicuramente il territorio a catalizzare l’interesse di nuovi frequentatori ma anche di quelli affezionati ai nostri luoghi. La protezione della salute respiratoria può essere un volano economico per le nostre aree che sono caratterizzate da una qualità dell’aria molto alta, focalizzando ancora di più l’attenzione verso un ambito di benessere, salute e qualità della vita”.

“Il progetto poi, oltre a favorire lo sviluppo di una cultura della salute, punta ad offrire ospitalità anche ai soggetti sensibili alle allergie ambientali. Assieme ai responsabili nazionali dell’associazione Borghi del Respiro, inizieremo anche una campagna informativa- formativa nelle scuole, per far comprendere e conoscere le problematiche respiratorie e l’importanza della qualità dell’aria”, conclude.