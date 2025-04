TURISMO: PRONTO UN NUOVO AVVISO REGIONALE DI 9.2 MILIONI PER CREARE SERVIZI INNOVATIVI IN ABRUZZO

PESCARA – Il turismo esperienziale è al centro del nuovo avviso pubblicato nell’ambito del Programma operativo complementare (POC) che fa capo alla Regione Abruzzo. L’avviso, “Supporto alle microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle Ciclovie e dai Cammini”, finanzia progetti di innovazione che, in campo turistico, si traducono in nuovi prodotti, in servizi e nel miglioramento dei processi e dei modelli di business di attività turistiche attive.

L’obiettivo finale è mettere sul territorio maggiori e migliori servizi in modo da incrementarne l’appetibilità turistica e incentivare l’attività imprenditoriale. Dotato di un budget di oltre 9,2 milioni di euro, l’avviso si rivolge principalmente alle cosiddette micro imprese turistiche, cioè a tutte quelle attività economiche che sono organizzate per la produzione e la commercializzazione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

L’avviso finanziato dal POC è in linea con la strategia di promozione turistica avviata dalla Regione Abruzzo, che ha collocato il turismo esperienziale e il turismo natura al centro dell’azione di promozione. In coerenza, l’avviso vuole dare l’opportunità alle imprese turistiche di allineare e migliorare i servizi facendo riferimento a questi due ambiti. A titolo esemplificativo, potranno essere ammessi progetti che favoriscono la partecipazione diretta dell’ospite alle attività, integrando la proposta con momenti culturali (musica, danza, teatro ecc.); oppure che avviino lo sviluppo di un sistema organizzato per il Family tourism, collegando le diverse realtà già presenti per la realizzazione di un prodotto altamente attrattivo sul mercato turistico; oppure ancora lo sviluppo di servizi relativi al Wellness Tourism, inteso non solo come turismo del benessere (SPA, centri termali etc.) ma anche come valorizzazione dei luoghi dell’anima (natura, arte, etc) con il coinvolgimento dei visitatori e valorizzando al massimo la comprensione e il racconto del territorio.

Il contributo pubblico previsto nell’avviso può arrivare fino all’80% delle spese riconosciute e ammissibili e comunque non oltre i 150 mila euro. La presentazione dei progetti deve essere fatta esclusivamente on line attraverso sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi”, “Sportello Turismo”, dalle ore 9 del 7 aprile fino alle ore 12 del 7 maggio 2025.