TURISMO: QUESTA SERA SU SKY LA PUNTATA DI 4 HOTEL CON PROTAGONISTA L’AQUILA E L’ABRUZZO WILD

L’AQUILA – Oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la puntata di “4 Hotel” dedicata all’Abruzzo. Il programma condotto dallo chef stellato Bruno Barbieri, è diventato negli anni un viaggio nell’hôtellerie italiana. Questa volta farà tappa all’Aquila e la puntata è stata girata lo scorso ottobre.

Quattro strutture ricettive si sfideranno per conquistare il titolo di miglior hotel della puntata.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Come da format, gli albergatori trascorreranno un giorno e una notte negli hotel dei rivali, valutando location, camere, servizi, colazione e rapporto qualità-prezzo. A tirare le fila della competizione sarà Barbieri, attento a ogni dettaglio e pronto a premiare gli elementi capaci di fare la differenza con il nuovo bonus del Barbieri Plus.

Per l’Abruzzo si tratta di una vetrina importante: l’episodio mostrerà a livello nazionale non solo l’accoglienza e la qualità delle strutture, ma anche i paesaggi e le esperienze che il territorio è in grado di offrire.

“È un’occasione speciale – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo – per valorizzare la nostra regione, dall’arte e la storia del capoluogo alle esperienze uniche nella natura dei parchi. Come Assessorato, insieme alla Film Commission Abruzzo, abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa che racconta l’autenticità e la straordinaria ospitalità del territorio”.

La puntata abruzzese arriva dopo quelle dedicate all’isola d’Elba e a Trapani, e precede le altre tappe previste dalla nuova stagione: la Riviera di Ulisse, Bari, le colline senesi, Parma e Bergamo.