TURISMO RESPONSABILE: PROGETTO IT.A.CA’ FA TAPPA A GAGLIANO ATERNO

GAGLIANO ATERNO – Due sono gli obiettivi che animano la tappa conclusiva della 17ª edizione del Festival IT.A.CÀ – Turismo Responsabile 2025, in programma a Gagliano Aterno in provincia del’Aquila, nel cuore del Parco Naturale Regionale Sirente Velino: mostrare e celebrare il lavoro lungimirante già compiuto dalla comunità per rendere il territorio una destinazione di turismo responsabile e sostenibile; incoraggiare e promuovere nuove iniziative capaci di accrescere la conoscenza e l’attrattività di Gagliano Aterno, esempio virtuoso di rigenerazione sociale e culturale.

“Negli ultimi anni – spiega il sindaco Luca Santilli – , il Comune di Gagliano Aterno sta affrontando con creatività, coraggio e lungimiranza la sfida dello spopolamento, mettendo al centro le persone, costruendo alleanze locali e valorizzando progetti di comunità che uniscono abitanti, neo-abitanti, associazioni e nuove attività economiche. Grazie al lavoro fatto per stimolare gli abitanti e per attrarne di nuovi, crediamo si riesca a generare un turismo sostenibile e a misura di abitante, connesso a chi cura e custodisce i luoghi. A Gagliano questo sta accadendo, e il Festival IT.A.CÀ è per noi un importante riconoscimento, quello di un lavoro collettivo che, partendo dal più piccolo dei paesi, può generare innovazione e sviluppo sociale», dichiara Luca Santilli, Sindaco di Gagliano Aterno. Il festival rappresenta per Gagliano Aterno non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di riconoscimento collettivo del lavoro svolto e di stimolo a nuove progettualità, in linea con i principi del turismo responsabile: rispetto, inclusione, lentezza e partecipazione”.

PROGRAMMA DELLA TAPPA DI GAGLIANO ATERNO

Sabato 15 novembre 2025 – Ex Convento di Santa Chiara

CUSTODIRE IL FUTURO… Verba volant, scripta manent aut vice versa?

Riflessioni sulla comunicazione sostenibile, scritta e parlata.

17:30 – Registro partecipanti

18:00 – Inizio lavori

19:30 – Consegna riconoscimenti

Domenica 16 novembre 2025 – Trekking urbano

L’appetito vien camminando

Un itinerario alla scoperta dei tesori gastronomici e culturali di Gagliano Aterno, tra storia, sapori e racconti di comunità.

9:30 – Colazione al bar del paese

10:00 – Visita guidata del paese