TURISMO: SANTANCHE’, “IN ABRUZZO STANZIATI 12 MLN, GOVERNO MELONI PRIMO A DARE CENTRALITA'”

PESCARA – “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo, messo al centro del programma elettorale e dell’agenda politica, con una visione industriale e dando rilevanza assoluta al dialogo, al confronto e alla collaborazione con le Regioni. Tanto che in Abruzzo il ministero del Turismo ha stanziato oltre 12 milioni di euro – per montagna, piccoli Comuni a vocazione turistica e sostenibilità – per lo sviluppo di un comparto essenziale per il benessere economico dei territori e dell’intera Nazione”.

Così, in una nota, il ministro Daniela Santanchè, in collegamento telefonico questa mattina a Pescara, durante l’incontro “Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni”, organizzato dal dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Abruzzo, guidato da Ivano Ortelli.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i parlamentari abruzzesi, i senatori Etel Sigismondi, coordinatore regionale di FdI, e il vice Guido Liris, il deputato Guerino Testa, Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento nazionale Turismo FdI, i coordinatori cittadino e provinciale di Pescara, Andrea Cocchini e Stefano Cardelli, i presidenti regionali e interregionali di Federalberghi-Confcommercio, Assoturismo-Confesercenti, Confindustria Turismo, Federcamping, contribuendo con analisi e proposte sul settore turistico.

“Un appuntamento molto partecipato che ha offerto un confronto significativo tra istituzioni e rappresentanti del settore turistico, per analizzare i risultati raggiunti dai governi nazionale e regionale e delineare le prospettive di sviluppo per il territorio”, si legge in una nota.

L’onorevole Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento nazionale Turismo FdI ha evidenziato: “La campagna ‘Valorizzare l’Italia’ fa tappa in Abruzzo, una regione che cresce per presenze turistiche più della media nazionale. Grazie al lavoro del presidente Marco Marsilio, con il rilancio dell’aeroporto di Pescara, L’Aquila Capitale della Cultura 2026 sarà una grande vetrina internazionale.”

Ivano Ortelli, ha sottolineato: “Il turismo è un motore essenziale per il PIL regionale. Abbiamo investito nella promozione internazionale, negli interventi strutturali, nella tutela del territorio e nella modernizzazione dell’offerta turistica, per rendere l’Abruzzo sempre più competitivo”.

Il senatore Sigismondi ha evidenziato il proficuo lavoro di squadra : “insieme al dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia regionale e nazionale, abbiamo organizzato questo punto stampa per evidenziare i dati consolidati del 2024 e quelli appena diffusi dall’ENIT, che delineano le tendenze per il prossimo anno. L’Italia si prepara a registrare un aumento del flusso turistico stimato oltre il 17% rispetto allo scorso anno, un dato che conferma la forte attrattività del nostro Paese. Anche l’Abruzzo mostra indicatori estremamente positivi: grazie al grande lavoro del presidente Marco Marsilio e dell’assessore Umberto D’Annuntiis, il sistema aeroportuale regionale segna un incremento dell’11,6% rispetto al passato. Il turismo rappresenta circa il 5% del PIL, ed è una leva strategica per lo sviluppo del territorio. Il governo Meloni e il Ministro Santanchè stanno portando avanti politiche efficaci, con risultati significativi, così come l’azione del governo regionale guidato da Marsilio, che continua a investire in infrastrutture e promozione per rendere l’Abruzzo una destinazione sempre più all’avanguardia”.

Guerino Testa, deputato e vice coordinatore regionale FdI, ha rimarcato: “Il governo regionale sta investendo con lungimiranza nel turismo, rafforzando l’aeroporto e migliorando l’offerta turistica, ponendo le basi per una crescita solida e duratura. Pescara, grazie agli interventi infrastrutturali e ai nuovi collegamenti nazionali e internazionali, si sta affermando sempre più come snodo strategico per l’incoming turistico, contribuendo in modo determinante alla crescita dell’intero comparto regionale. Con questi investimenti, stiamo lavorando per consolidare un sistema turistico moderno, efficiente e in grado di rispondere alle nuove esigenze di mercato”.

E ancora, il senatore e vice coordinatore regionale Guido Liris :”Da parlamentari stiamo lavorando per essere ‘ufficiali di collegamento’ efficaci tra il territorio e Roma, facendo emergere con forza quanto il Governo stia investendo nel settore turistico. Il movimentismo di Fratelli d’Italia, sotto ogni punto di vista, esalta il dinamismo dei nostri dipartimenti, segno evidente di vivacità e impegno costante. L’Abruzzo rappresenta un unicum nel panorama nazionale, una regione capace di conciliare mare e montagna a meno di un’ora di distanza, offrendo un’esperienza turistica senza paragoni. Sono certo che la capacità delle associazioni di categoria nel promuovere iniziative, sarà fondamentale per alimentare nuovi percorsi strategici in vista della stagione estiva e per rafforzare lo sviluppo del nostro turismo”.