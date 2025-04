TURISMO: SEI MILIONI PER L’ABRUZZO. SIGISMONDI, “UNA RISPOSTA TANGIBILE DAL GOVERNO”

ROMA – “Quasi 6 milioni di euro destinati alla montagna abruzzese rappresentano l’ennesimo segnale concreto dell’attenzione che il governo Meloni riserva al nostro territorio e alle sue straordinarie potenzialità. Questi fondi, nell’ambito del progetto ‘Montagna Italia’, sono una risposta tangibile alle esigenze di valorizzazione turistica, infrastrutturale e sostenibile delle aree montane, che costituiscono una ricchezza inestimabile per l’Abruzzo e per l’intera Nazione”. Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Ringrazio il ministro del Turismo, Daniela Santanchè per il lavoro svolto per raggiungere questo importante risultato, che permetterà di realizzare progetti come ‘Abruzzo E-Quality Experience’, ‘Lago di Barrea – Esperienze tra natura e benessere’ e ‘IN Abruzzo – Comunità Accoglienti d’Abruzzo’. Questi interventi puntano a creare un sistema turistico integrato, capace di attrarre visitatori, valorizzare le comunità locali e promuovere le eccellenze del nostro territorio. L’economia della montagna è un pilastro fondamentale per il nostro sviluppo regionale. Azioni così significative non solo rafforzano l’attrattività turistica ma generano opportunità di crescita economica e sociale per le aree interne e montane. Il governo Meloni dimostra ancora una volta di essere vicino all’Abruzzo, sostenendo iniziative che guardano al futuro e che mettono al centro il benessere delle comunità e la tutela del patrimonio naturale. La montagna abruzzese è una risorsa straordinaria e con queste politiche possiamo finalmente darle il valore che merita, trasformandola in un motore di sviluppo per tutta la regione”.