MALAGA – Stretta sulla proliferazione di alloggi per affitti brevi. Malaga si unisce ad altre città spagnole che hanno preso misure per contrastare il turismo di massa, una piaga che ormai riguarda anche l’Italia e comincia a fare male anche all’Abruzzo che, ormai deindustrializzato e senza più lavori a tempo indeterminato, si affida, con disperazione mascherata da opportunità, a ciò che rimane sul piatto (comprese le cavallette dal selfie ossessivo).

Malaga – si legge su It.EuroNews.com – è l’ultima delle città spagnole che prendono provvedimenti contro il turismo di massa. La città andalusa ha messo un freno alla proliferazione degli alloggi turistici con un decreto comunale che ha deciso di limitare le nuove licenze alle proprietà con ingresso indipendente.

Malaga si unisce così ad altre città e territori spagnoli che hanno promosso misure simili o più restrittive, come le Isole Baleari, San Sebastian, Barcellona, Gijón, Madrid, Siviglia e Valencia. Negli ultimi anni la città andalusa ha registrato un boom delle abitazioni turistiche. Nel 2016 se ne contavano appena 846, nel 2024 sono già più di 12 mila, vale a dire 1.400 per cento in più.

A oggi nel registro del governo regionale andaluso 12.124 abitazioni registrate per uso turistico. In tutta la Spagna sono più di 350mila con secondo i dati pubblicati lo scorso febbraio dall’Istituto Nazionale di Statistica. Secondo questi dati Malaga è tra le città spagnole con più appartamenti turistici: il 2,7 per cento di tutte le sue proprietà sono destinate ai visitatori, rispetto alla media nazionale dell’1,33 per cento.

Secondo gli esperti questo ha causato un drastico aumento dei prezzi delle abitazioni, sia per l’affitto che per l’acquisto.

Per i residenti spagnoli la stretta sugli affitti è una misura che va nella giusta direzione. “Sembra di essere a Berlino, Barcellona o New York, sembrano città copia e incolla e ciò fa aumentare i prezzi”, ha raccontato un uomo spagnolo.

L’aumento delle case destinate agli affitti brevi genera una crisi degli alloggi. I residenti sono costretti a muoversi fuori città o pagare di più, quando si riesce a trovare una casa per affitto a lungo termine.

“Non si può con uno stipendio medio pagare un affitto qui a Malaga. È una missione impossibile”, ha detto una residente.