TURISMO SOSTENIBILE E SISTEMI RURALI: GIOVEDÌ TAVOLA ROTONDA SEDE REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES

L’AQUILA – Giovedì 1 dicembre si terrà Bruxelles, presso la sede della Regione Abruzzo, un’importante tavola rotonda promossa dall’assessorato all’Agricoltura con il coinvolgimento del Parco Regionale Sirente Velino per discutere sul tema “Turismo sostenibile, sistemi rurali e agricoltura di qualità: la CETS come opportunità per l’Abruzzo”.

Lo annuncia il Vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’Agricoltura, Parchi e Riserve Naturali, Emanuele Imprudente.

“In occasione della consegna della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) al nostro parco regionale – continua Imprudente – Abbiamo ritenuto utile approfondire e stimolare un dibattito sull’opportunità strategica per l’Abruzzo di collegarla a temi molto attuali, quali la sostenibilità del turismo, lo sviluppo delle aree rurali e l’agricoltura di qualità, nell’ottica di promozione dell’Abruzzo e del cosiddetto “Turismo delle radici” .

La tavola rotonda, infatti, prevede il coinvolgimento delle associazioni di abruzzesi in Belgio, che daranno il proprio fondamentale apporto sulla tematica del “turismo delle radici” che, tra l’altro, si inserisce quale obiettivo nell’investimento per l'”Attrattività dei Borghi” del PNRR, rivolto alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo.

“Vogliamo essere ricettivi nei confronti dei nostri connazionali ed oriundi all’estero, che sappiamo attivi e sensibili sul tema, al fine di fornire loro supporto in Abruzzo, servizi e contatti operativi, e stare sul pezzo per quando saranno attivate le misure previste dal PNRR – dichiara Imprudente. “La sede a Bruxelles ci dà l’opportunità di rinsaldare un legame che questa amministrazione sente molto forte con gli abruzzesi all’estero”.

La tavola rotonda, moderata da Igino Chiuchiarelli, Direttore del Parco regionale Sirente Velino, si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 16.30 presso la sede della Regione Abruzzo (Av. Louise 210 – 1050 Bruxelles), con i saluti istituzionali dell’europarlamentare abruzzese Elisabetta De Blasis, della Direttrice Istituto italiano di cultura a Bruxelles Allegra Iafrate, del Consigliere CRAM Belgio Giuseppe Comegna e della Presidente del Comites Bruxelles, Brabante e Fiandre Alessandra Buffa, cui seguiranno gli interventi di Francesco D’Amore, Presidente del Parco regionale Sirente Velino, Romina Carota, Autrice, coreografa e produttrice, Claudio Vernarelli, Presidente dell’Associazione Abrussels, Silvio Polisini Presidente della Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Belgio.

Alle conclusioni, affidate ad Emanuele Imprudente, seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio.