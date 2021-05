“TURISMO SOSTENIBILE NELLA REGIONE DEL BENESSERE”: CONFERENZA STAMPA LEGA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Si svolge oggi alle ore 11, presso la sala Ipogea del Consiglio regionale a L’Aquila, la conferenza stampa che tratterà l’arrivo dei 17 milioni di euro destinati alle montagne della nostra regione, in relazione al turismo sostenibile quale opportunità per la promozione del territorio e all’ Arta, prima agenzia regionale anche per la Transizione Ecologica. Abruzzoweb segue l’evento in diretta streaming.

Interverranno Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo D’Incecco ( Lega ), capogruppo, Emiliano Di Matteo ( Lega ), consigliere regionale e vice coordinatore regionale, Fabrizia Aquilio ( Lega ), assessore al Comune dell’Aquila con Delega al Turismo, Maurizio Dionisio, presidente Arta, e Benigno D’Orazio, consulente legale Gruppo Lega Salvini Premier.