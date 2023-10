TURISMO SOSTENIBILE: TOUR AQUILANO PER 30 STUDENTI TEDESCHI

L’AQUILA – “I 30 studenti tedeschi, guidati dai docenti Massimo Pizzingrilli, ideatore del progetto, e Harald Trabold, hanno fatto uno straordinario percorso attraverso i siti nevralgici della città e della provincia dell’Aquila, con i protagonisti del territorio: dalla Regione e dal Comune dell’Aquila all’Ance L’Aquila e a WelcomeAQ, dal Comune di Navelli a Terra Italica, dal Comune di Fossa ai Viaggiatori nel Parco”.

Così in una nota in merito al programma studio e di scambio tra il Politecnico di Osnabrück e l’Università dell’Aquila sullo “Sviluppo sostenibile e il turismo sostenibile in Abruzzo”, che si è concluso il 27 ottobre.

Un’iniziativa sostenuta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, dal consigliere comunale Lorenzo Rotellini, dal dottor Paolo Costanzi e dal dottor Federico Cialente.

“Come ultima tappa la delegazione di Osnabrück ha fatto visita al Gssi, per poi concludere questa importante esperienza con un minuto di silenzio presso il piazzale della Memoria delle 309 vittime del terremoto del 2009, accompagnati dal dottor Cialente e dal consigliere comunale Rotellini”, chiosa la nota.