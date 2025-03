TURISMO: STAND ABRUZZO ALLA BORSA MEDITERRANEA A NAPOLI

PESCARA – La Regione Abruzzo rinnova la sua presenza a Napoli per la ventisettesima edizione dalla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt), la più importante fiera destinata agli operatori del turismo, che quest’anno prenderà il via da domani, giovedì 13 marzo fino a sabato 15.

Grazie all’intesa ormai consolidata con le Camere di Commercio regionali – si legge in una nota -, l’Abruzzo ha allestito a Napoli uno spazio espositivo di 60 metri quadrati dove mettersi in mostra e illustrare la propria variegata offerta turistica.

“Anche in questa edizione della Bmt lo spazio espositivo abruzzese potrà sulla presenza di una delegazione di calciatori in rappresentanza del Napoli calcio in virtù di quel rapporto di partnership che porta la società del presidente Aurelio De Laurentis a perfezionare la preparazione atletica di inizio campionato a Castel di Sangro”, viene spiegato.

“Senza alcun dubbio – sottolinea il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – la Borsa mediterranea del turismo rappresenta la manifestazione b2b per eccellenza in ambito turistico, cioè la manifestazione che più di tutte favorisce l’incrocio tra le diverse anime commerciali e non del turismo. La scelta di essere presenti ogni anno a Napoli paga in termini di ritorno turistico, soprattutto perché la fiera ha un target di riferimento a noi congeniale e propizio”.

Anche quest’anno ad accompagnare la Regione nella tre giorni napoletana sono presenti importanti tour operatori: Majellando, Abruzzotravelling, Viaggianelmondo, Azienda Speciale territorio & Cultura, Ente Parco Nazionale della Maiella, Apts Italia, Associazione Antiquae’, Hotel Europa. Gli operatori abruzzesi avranno la possibilità di partecipare a due workshop organizzati dall’ente fieristico: il “Workshop incoming” che li metterà in contatto con 50 buyers internazionali selezionati da Enit specializzati sul prodotto Italia, e il Workshop “Terme, Benessere & Vacanza Attiva” nel quale avranno modo di incontrare 20 buyers specializzati sul segmento di riferimento.