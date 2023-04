TURISMO, SVILUPPO TERRITORIO E MODELLI VINCENTI: VENERDI’ A L’AQUILA WORKSHOP FONDAZIONE CARISPAQ

L’AQUILA – Si terrà venerdì prossimo 14 aprile alle ore 15:30 presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq il workshop dedicato al Turismo per lo sviluppo del territorio che avrà un focus sui modelli di business di successo. Si tratta del secondo convegno organizzato dalla Fondazione Carispaq, tramite la sua società strumentale FondAq s.r.l. in collaborazione con ADSI Abruzzo, per offrire spunti di riflessione e per promuovere nuove sperimentazioni e progetti innovativi, in un campo che è in forte crescita anche nel territorio aquilano.

I relatori chiamati ad intervenire, infatti, sono tutti studiosi e professionisti del settore turistico come il Professor Tonino Pencarelli, ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, autore di numerosi studi e pubblicazioni in materia di economia e management del turismo. il suo intervento analizzerà il ruolo del turismo per lo sviluppo dei territori considerando l’ampio e diversificato sistema del valore che connota il settore nelle sue molteplici articolazioni produttive.

Gianluca Tedesco è un manager del mondo del turismo da 20 anni – ha sviluppato reti commerciali per catene alberghiere, start-up di tour operator, fino a svolgere per anni il ruolo di Destination Manager per diverse realtà sul territorio nazionale. Attualmente con la Consulting For Tourism, della quale è co-founder, si occupa di dare vita e sviluppare destinazioni attraverso politiche di prodotto, formazione delle imprese e marketing territoriale ben definito. Con il suo intervento si analizzeranno casi di sviluppo turistico svolti in diversi territori del Paese con relativi target, obiettivi, fasi di costruzione e di analisi effettuate. Ci parlerà anche di sviluppo di un turismo esperienziale in una destinazione termale, di implementazione del turismo enogastronomico del Chianti Classico, di Wedding Destination e di innovazione del prodotto scolastico-educativo.

Valentina Reino, invece, è Responsabile Politiche Pubbliche e Relazioni Istituzionali per Airbnb Sud Europa ed interverrà sulle nuove metodologie sviluppate da Airbnbper la dispersione dei flussi turistici al di fuori delle mete turistiche convenzionali, presentando uno studio della piattaforma sui nuovi trend di viaggio – ed i rispettivi cambiamenti nella domanda e nell’offerta – emersi nel contesto del mondo post pandemico. Parlerà anche dell’impegno di Airbnb per la protezione del patrimonio storico e culturale del Paese nel contesto della donazione ad ADSI.

Infine Daniel Kihlgren, Ceo di Sexantio, che parlerà della sua esperienza di imprenditore turistico con il progetto di albergo diffuso nel borgo di Santo Stefano di Sessanio all’Aquila e a Matera, oltre alle nuove sfide imprenditoriali che lo vedono impegnato in Ruanda.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri e il Segretario Generale ADSI Giovanni Ciarrocca.