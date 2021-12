TURISMO, VACCA: CON LINEE GUIDA STAGIONE INVERNALE RIPARTE IN SICUREZZA

L’AQUILA – “Finalmente le linee guida per consentire la ripresa del settore sciistico sono state adottate con ordinanza del ministero della Salute. In questo modo tutti gli operatori del settore, anche in Abruzzo, avranno regole chiare e certe per svolgere l’attività in piena sicurezza e nel rispetto della salute pubblica”.

Così il deputato Gianluca Vacca, firmatario dell’interpellanza urgente sulla ripartenza del turismo invernale.

“Il settore turistico invernale – spiega Vacca – è stato uno dei più danneggiati da questa pandemia, subendo le più gravi conseguenze negative dovute alle limitazioni messe in campo per arginare la diffusione del virus. Gli operatori in Abruzzo, come nel resto d’Italia, hanno dimostrato ampiamente di prestare massima attenzione ai protocolli sanitari e bloccare nuovamente le loro attività sarebbe stato un danno fatale oltre che ingiusto. Oggi però, con la discussione alla Camera dell’interpellanza urgente di cui sono uno dei firmatari, diamo una risposta concreta a tutto il comparto che attende da molto tempo una ripartenza efficace e continuativa. Con queste linee guida abbiamo tutti gli strumenti per garantire una ripresa efficace e scongiurare così ulteriori chiusure anche in Abruzzo” conclude.