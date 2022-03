TURISTA ABRUZZESE UCCISO DA SQUALO IN COLOMBIA, ANTONIO STRACCIALINI IDENTIFICATO DALLA SORELLA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È stato identificato dalla sorella, residente a Roseto degli Abruzzi (Teramo), il corpo di Antonio Straccialini, 56 anni, conosciuto come un ‘giramondo’, morto dopo essere stato attaccato da uno squalo tigre nelle acque di San Andres ai Caraibi.

A confermarlo è il sindaco di Roseto Mario Nugnes: “Abbiamo solo capito che si tratta di Antonio Straccialini, di 56 anni – spiega Nugnes all’Ansa – la sorella ha riconosciuto l’identità dello stesso che inizialmente avete dato voi come notizia, anche se mancava il cognome. Non lo conoscevo personalmente e mi dicono che era partito tanti anni fa: ha una sorella che abita qui e che è stata contattata dal nostro ufficio Anagrafe; sinceramente non so neanche in che rapporti fossero”.