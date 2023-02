TUTELA AGROALIMENTARE: AD AVEZZANO LA SEDE DEL REPARTO SPECIALIZZATO DEI CARABINIERI

AVEZZANO – Arriva ad Avezzano il Nucleo per la Tutela Agroalimentare, reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri.

La novità è emersa nell’incontro di ieri a Palazzo di Città, tra il nuovo comandante dei Carabinieri Forestale di L’Aquila, tenente colonnello Donatello Cirillo e il Sindaco Gianni Di Pangrazio.

Il Comando di vertice di Roma ha stabilito di potenziare il comparto (che agisce in contrasto ai crimini ambientali e agroalimentari del territorio) con il Nucleo Taga che avrà sede nella struttura che già ospita la stazione dei Carabinieri Forestale, nella zona nord di Avezzano, ricollocata a seguito ad un cedimento del terreno da parte del Comune avvenuto nel 2016.

Attualmente, il comando dell’istituendo Nucleo ha sede a Salerno ed ha competenza su 5 Regioni, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. La città di Avezzano è stata scelta come base locale per l’intera regione Abruzzo e anche per il Molise, in relazione alle eccellenze del territorio nella produzione agroalimentare, in particolar modo nella terra Fucino.

Il nuovo presidio sarà composto da una decina di unità che svolgeranno i compiti attribuiti al reparto speciale, tra cui la verifica sulla tracciabilità dei prodotti e sul marchio di qualità e i controlli sull’erogazione dei fondi comunitari in materia. Una novità accolta con grande soddisfazione dal primo cittadino Di Pangrazio.

“Lo stabilirsi di un nuovo nucleo regionale dell’Arma a tutela dell’agroalimentare proprio nella nostra città ci fa onore,” dice il sindaco, “si collega ad una vocazione specifica del territorio e sottolinea ancora una volta l’importanza e il valore dei prodotti delle nostre terre e ci dà ancora una volta l’occasione per ringraziare quanti svolgono ogni giorno il proprio dovere a difesa dell’ordine pubblico, della sicurezza e di altri valori di fondamentale importante come la tutela agroalimentare”.