TUTELA AMBIENTALE E RIMBOSCHIMENTI: REGIONE STANZIA 125MILA EURO PER LA FRAZIONE AQUILANA DI ARAGNO

L’AQUILA. – Un finanziamento regionale straordinario di 125.500 euro finalizzati alla realizzazione di interventi di rimboschimento, tutela ambientale e prevenzione idrogeologica nell’area geografica della frazione di Aragno, ricadente nel Comune dell’Aquila, colpita da incendi qualche anno fa. È questo l’intervento oggetto della convenzione siglata tra Regione Abruzzo e il Comune capoluogo, che si inserisce nell’ambito delle politiche regionali per la protezione del territorio e la gestione dei rischi ambientali.

A darne notizia il vicepresidente della giunta regionale ed assessore ad Agricoltura, Parchi e Foreste Emanuele Imprudente e l’assessore comunale all’Ambiente del Comune dell’Aquila Fabrizio Taranta: “La Regione Abruzzo ha deliberato un contributo pubblico straordinario a favore del territorio della frazione aquilana di Aragno, destinato a coprire fino al 98% dei costi documentati per la realizzazione degli interventi ammessi. L’iniziativa mira a sostenere la cura del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico e incendiario”.

“La zona geografica individuata per l’attuazione di questi interventi – specifica il vicepresidente Imprudente – è quella denominata “Area-053″, situata a monte dell’abitato di Aragno, un’area ad alta vulnerabilità in termini di incendi boschivi, in quanto ricade in una zona potenzialmente soggetta a incendi complessi (IC) o grandi incendi forestali (GIF). Gli interventi previsti dalla convenzione includono una serie di azioni volte a migliorare la sicurezza del territorio e a contrastarne la degradazione: in particolare figurano le opere di sistemazione idraulico-forestale, finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico, gli interventi sulla viabilità forestale, nonché il recupero e miglioramento delle superfici forestali delle aree degradate, anche a seguito di eventi estremi come incendi boschivi, con l’obiettivo di ripristinare e preservare gli ecosistemi forestali”.

“Gli interventi, che saranno realizzati da imprese agricole e forestali grazie ai fondi messi a disposizione dalla Giunta Regionale, – dichiara l’assessore Taranta – rappresentano uno strumento rilevante per la messa in sicurezza del territorio montano e forestale del comune dell’Aquila e, nel caso specifico, della frazione di Aragno. Si punta a rafforzare la protezione dalle emergenze idrogeologiche e a migliorare la gestione delle risorse naturali, garantendo allo stesso tempo un sostegno concreto alle imprese agricole e forestali, che vivono in prima persona i territori e ne conoscono le peculiarità.”

“Un’ulteriore intervento per la salvaguardia dei nostri boschi e per promuovere la sicurezza del territorio, attraverso misure concrete che rispondono alle esigenze di tutela ambientale, di gestione del rischio e di sviluppo delle attività economiche locali”, conclude il vicepresidente Imprudente.