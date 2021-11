TUTELA DEI MINORI: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

PESCARA – Lunedì 15 novembre 2021, alle ore 12, nella sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara (Piazza Unione), verrà firmato il protocollo d’intesa relativo all’organizzazione e all’attuazione di corsi di formazione per tutti i soggetti che operano nell’ambito della tutela dei minori.

Seguirà una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla quale parteciperanno: l’Avv. Maria Concetta Falivene, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, il dott. don Antonio De Grandis, in qualità di Responsabile dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della CEAM, il Prof. Roberto Veraldi, Docente di Sociologia e Presidente del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Ud’A e il dott. Andrea Menna, Giudice presso il T.E.I.A.M e il dott. Sergio Caputi, Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”.