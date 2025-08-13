TUTTI SPENTI GLI INCENDI DEGLI ULTIMI GIORNI IN ABRUZZO, AVANTI CON ATTIVITA’ DI PRESIDIO

PESCARA – Sono stati tutti spenti gli incendi sviluppatisi nei giorni scorsi in Abruzzo. Proseguono le attività di presidio sui roghi che hanno interessato il comune di Pescina e quello di Castiglione a Casauria.
Spento e presidiato anche l’incendio di Ortucchio, sul Monte Salviano, così come quello di Menzano di Preturo, all’Aquila, dove i Vigili del Fuoco stanno operando con speciali droni muniti di termocamere, in grado di individuare eventuali focolai residui sui quali intervenire.
Una volta concluse le operazioni su Mensano di Preturo, i droni saranno trasferiti a Ortucchio, sul Monte Salviano, per eseguire lo stesso tipo di verifica.
Le attività di presidio delle aree percorse dal fuoco sono assicurate dalle squadre della Protezione Civile regionale, che mette a disposizione le proprie associazioni di volontariato per garantire la massima sicurezza e prevenire la riattivazione dei fronti di fiamma.
- TUTTI SPENTI GLI INCENDI DEGLI ULTIMI GIORNI IN ABRUZZO, AVANTI CON ATTIVITA’ DI PRESIDIOPESCARA - Sono stati tutti spenti gli incendi sviluppatisi nei giorni scorsi in Abruzzo. Proseguono le attività di presidio sui roghi che hanno inter...