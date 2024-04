TUTTO PRONTO PER CONFERENZA PROGRAMMATICA FDI, MELONI, 15 MINISTRI E LEADER CENTRODESTRA A PESCARA

PESCARA – Tutto pronto a Pescara per la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, da titolo ‘L’Italia cambia l’Europa’. Oltre alla premier Giorgia Meloni, che svelerà se candidarsi o meno per un seggio a Bruxelles, saranno presenti tutti i leader del centrodestra, a cominciare dai vicepremier Antonio Tajani di Fi, Matteo Salvini della Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Lorenzo Cesa dell’Udc. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

E poi la squadra dei ministri in quota Fratelli d’Italia, al gran completo, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi. A fare gli onori di casa il presidente della Regione Marco Marsilio, il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale, e il deputato Guerino Testa, che interverranno all’Inaugurazione e apertura della Conferenza programmatica, venerdì alle 15, mentre Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, e responsabile dipartimento coordinamento autonomie locali, coordinerà sabato alle 14 l’Assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia. Il senatore Guido Liris, vice coordinatore regionale e capogruppo alla commissione Bilancio, sarà invece uno dei relatori, sabato alle 1o, nel dibattito “Stop alla concorrenza sleale”.

La conferenza programmatica di Fdi -‘L’Italia cambia l’Europa’, slogan scelto dal partito per le europee del 9 e 10 giugno- è finalizzato a mettere giù il programma che condurrà il partito di via della Scrofa alle europee. Con i riflettori puntati sulla premier, che proprio a Pescara svelerà quel che intende fare: candidarsi o meno per un seggio a Bruxelles, con l’obiettivo chiaro di calamitare voti. “Si prende fino all’ultimo minuto utile per decidere”, assicurano dal suo staff, anche se ormai sono pochi i dubbi sulla sua discesa in campo.

La ‘tre giorni’ si svolgerà in un teatro allestito “sul mare, con tre sale” alle spalle della centralissima nave di Cascella, punto di ritrovo della città: Sala Vienna 1683, Sala Budapest 1956, Sala Milano 1848.

Alla conferenza stampa di presentazione della kermesse, rigorosamente in via della Scrofa, il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli ha calato la carta a sorpresa: domenica a chiudere la ‘tre giorni’ pescarese ci sarà non solo Meloni, ma tutti i leader di centrodestra “con cui si governa insieme:, Lupi, Cesa, Tajani e Salvini verranno a dare il loro contributo”, un segnale che ”contrasta le teorie farlocche che vogliono un centrodestra che litiga, mentre siamo coesi, uniti e compatti nelle stesse battaglie”.

Per la conferenza programmatica, afferma Donzelli spiegando il perché della scelta della cittadina abruzzese affacciata sul mare, “cinque anni fa avevamo scelto Torino, mentre lo scorso anno, prima delle politiche, la conferenza si era tenuta a Milano. A Roma facciamo tante iniziative, c’era quindi la volontà di coinvolgere il collegio del Sud, ci sembrava un bel segnale andare in una regione del Mezzogiorno dove c’è un buongoverno del centrodestra confermato dagli italiani”. A Pescara, ha aggiunto Donzelli, “elaboriamo le nostre proposte in vista delle europee” attraverso una ventina di appuntamenti di approfondimento. Con la chiusura di domenica che vedrà, oltre a Meloni e i leader di centrodestra arrivare a Pescara, anche il presidente del Senato La Russa rispondere alle domande di Bianca Berlinguer“.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 26 APRILE

Ore 15.00 – Inaugurazione e apertura della Conferenza programmatica

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Etel Sigismondi (Senatore Fratelli d’Italia e Coordinatore regionale Abruzzo), Luca Sbardella (Deputato Fratelli d’Italia), Guerino Testa (Deputato Fratelli d’Italia), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Nicola D’Ambrosio (Presidente Azione Universitaria).

Modera: Antonio Rapisarda (Direttore de Il Secolo d’Italia)

Ore 16.00 – Sala Budapest 1956

“Le radici d’Europa”

L’Europa dei conservatori: valori e identità

Intervengono: Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura), Federico Mollicone (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Cultura), Alessandro Giuli (Presidente Fondazione MAXXI).

Modera: Alessandro Amorese (Deputato Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Iniziative editoriali)

Ore 16.00 – Sala Vienna 1683

“Forte, libera e sovrana”

Politica estera comune e difesa della libertà europea

Intervengono: Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa), Giulio Tremonti (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari), Bruno Frattasi (Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Stefano Pontecorvo (Presidente di Leonardo).

Modera: Davide Desario (Direttore Adnkronos)

Ore 18.00 – Sala Vienna 1683

“L’Europa del lavoro”

Investire sulle imprese e sulla formazione per creare occupazione

Intervengono: Marina Elvira Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Walter Rizzetto (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Lavoro), Roberto Capobianco (Presidente Conflavoro PMI), Francesco Greco (Presidente Nazionale del Consiglio Nazionale Forense), Luigi Sbarra (Segretario Generale CISL).

Modera: Marta Schifone (Deputata Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Professioni)

Ore 19.00 – Sala Budapest 1956

“Difendere i confini d’Europa”

Lotta ai trafficanti di esseri umani e protezione delle frontiere esterne dell’UE

Intervengono: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Alberto Balboni (Senatore Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali), Sara Kelany (Deputata Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Immigrazione), Fausto Biloslavo (Giornalista e reporter di guerra), Laura Lega (Capo dipartimento per le libertà civili e immigrazione).

Modera: Mario Giordano (Giornalista)

Ore 19.00 – Sala Milano 1848

“Dalla parte degli agricoltori”

La via italiana per garantire la sovranità alimentare dell’Europa

Introduce: Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste)

Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Giovanni Bernardini (Vicepresidente Copagri), Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi), Cristiano Fini (Presidente CIA), Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Maria Grazia Lungarotti (Consigliere Federvini, UIV, Museo di Torgiano), Carlo Piccinini (Alleanza Cooperative), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti), Paolo Tiozzo (Presidente Confcooperative Fedagripesca).

Modera: Luca De Carlo (Senatore Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Agricoltura)

SABATO 27 APRILE

Ore 10.00 – Sala Budapest 1956

“L’Europa libera dal fondamentalismo”

La libertà religiosa alla prova del radicalismo: l’Europa a difesa delle minoranze perseguitate

Intervengono: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Tommaso Foti (Capogruppo Fratelli d’Italia Camera dei Deputati), Ester Mieli (Senatrice Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Pari opportunità), Augusta Montaruli (Deputata Fratelli d’Italia e Vicecapogruppo Vicario), Yahya Sergio Yahe Pallavicini (Presidente del COREIS), Sandra Sarti (Presidente Aiuto alla Chiesa che Soffre – Onlus).

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero)

Ore 10.00 – Sala Vienna 1683

“Stop alla concorrenza sleale”

Equità e competitività per imprese e prodotti europei

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle finanze), Lucio Malan (Capogruppo Fratelli d’Italia Senato della Repubblica), Guido Liris (Senatore Fratelli d’Italia), Nicola Bertinelli (Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP), Marco Granelli (Presidente Confartigianato).

Modera: Roberto Inciocchi (Giornalista)

Ore 12.00 – Sala Milano 1848

“Superare l’austerity”

Modello Italia: serietà, affidabilità e crescita per far ripartire l’economia europea

Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata Fratelli d’Italia)

Intervengono: Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR), Marco Osnato (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Finanze), Marco Scurria (Senatore Fratelli d’Italia), Gregorio De Felice (Chief Economist di Intesa Sanpaolo), Barbara Kolm (già Vicepresidente della Banca Nazionale Austriaca).

Modera: Andrea Bignami (Giornalista)

Ore 12.00 – Sala Vienna 1683

“Difendere l’ambiente dalle eco-follie”

Case green, auto elettriche e industria: fermare la deriva ideologica della sinistra europea

Intervengono: Nicola Procaccini (Co-Presidente ECR), Guido Castelli (Senatore Fratelli d’Italia e Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016), Mauro Rotelli (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Ambiente), Antonio D’Amato (Presidente e Amministratore Delegato della Seda International Packaging Group), Giancarlo Quaranta (Commissario straordinario Acciaierie d’Italia), Giorgio Spaziani Testa (Presidente di Confedilizia).

Modera: Fabio Dragoni (Giornalista)

Ore 12.00 – Sala Budapest 1956

“L’Europa delle donne”

Garantire le pari opportunità per contrastare la violenza di genere

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Maddalena Morgante (Deputata Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Famiglia e valori non negoziabili), Valerio De Gioia (Magistrato e consulente giuridico della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio), Claudia Gerini (Attrice), Federica Picchi Roncali (Managing Director Dominus Production Group), Marina Terragni (Presidente del GEAC).

Modera: Laura Tecce (Giornalista)

Sarà presente Andrea Camerotto (Zio di Giulia Cecchettin)

Ore 14.30 – Sala Milano 1848

“8.000 campanili, un’unica grande storia”

Assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia

Coordina: Pierluigi Biondi (Sindaco di L’Aquila e Responsabile dipartimento coordinamento autonomie locali).

Ore 14.30 – Sala Budapest 1956

“Generazione Amore: le nostre proposte per l’Italia e per l’Europa”

Assemblea di Gioventù Nazionale

Coordinano: Chiara La Porta (Deputata Fratelli d’Italia e Vicepresidente di Gioventù Nazionale), Stefano Cavedagna (Vicepresidente di Gioventù Nazionale) e Francesco Di Giuseppe (Vicepresidente di Gioventù Nazionale).

Ore 14.30 – Sala Vienna 1683

“Italianità all’estero, un patrimonio per l’Europa e per il mondo”

Assemblea del Dipartimento Italiani nel mondo

Coordina: Roberto Menia (Senatore Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Italiani nel mondo). Saranno presenti Giangiacomo Calovini (Deputato Fratelli d’Italia e Capogruppo in Commissione Affari esteri e comunitari) e Andrea Di Giuseppe (Deputato Fratelli d’Italia eletto all’estero).

Ore 16.00 – Sala Milano 1848

“La sfida dell’indipendenza tecnologica”

Sovranità hi-tech, autonomia strategica e materie prime: costruire una competitività europea

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del Made in Italy), Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati e Responsabile dipartimento Formazione), Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR e High Level Expert Group on Horizon Europe, DG Ricerca, Commissione Europea), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato Enel), Emma Marcegaglia (Chair B7), Giuseppe Notarnicola (Presidente di STMicroelectronics).

Modera: Raffaele Speranzon (Senatore Fratelli d’Italia e Vicecapogruppo vicario al Senato)

Ore 16.00 – Sala Vienna 1683

“L’Europa blu”

Economia del mare: una rotta da condividere

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Turismo)

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare), Daniela Santanché (Ministro del Turismo), Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Guido Grimaldi (Presidente di ALIS), Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato Fincantieri), Massimo Perotti (Presidente e Amministratore Delegato di Sanlorenzo S.p.A.).

Modera: Francesco Giubilei (Coordinatore editoriale di The Conservative, magazine online di ECR)

Ore 16.00 – Sala Budapest 1956

“La sfida dell’intelligenza artificiale”

Opportunità e responsabilità da condividere

Introduce: Salvatore Deidda (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione), Paolo Benanti (Consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia e Presidente della Commissione AI per l’informazione), Gianfranco Basti (Professore ordinario di filosofia della natura e della scienza presso la Pontificia Università Lateranense), Roberto Cingolani (Amministratore Delegato Leonardo), Vincenzo Esposito (Amministratore Delegato Microsoft Italia), Francesca Rossi (IBM AI Ethics Global Leader), Valeria Sandei (Amministratore Delegato di Almawave).

Modera: Tommaso Cerno (Direttore responsabile de Il Tempo)

Ore 17.00 – Sala Milano 1848

“L’Italia avanguardia nella lotta al crimine”

Riforme della giustizia e contrasto alla criminalità: l’Italia è un modello per l’Europa

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Chiara Colosimo (Presidente della Commissione Antimafia), Rosario Aitala (Giudice della Corte penale internazionale), Aldo Ingangi (Membro Nazionale ad interim per l’Italia EuroJust), Antonino Monteleone (Giornalista).

Modera: Manlio Messina (Deputato Fratelli d’Italia e Vicecapogruppo vicario alla Camera)

Ore 17.00 – Sala Budapest 1956

“Salute, diritti e libertà”

L’Europa dopo il Covid 19: per una sanità efficiente al servizio della persona

Introduce: Matteo Rosso (Deputato Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Sanità)

Intervengono: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministro della Salute), Franco Zaffini (Senatore Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Sanità), Rocco Bellantone (Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), Francesco Borgonovo (Vicedirettore della Verità e responsabile della Verità digitale).

Modera: Marco Lisei (Senatore Fratelli d’Italia)

Ore 18.00 – Sala Budapest 1956

“Modello Piano Mattei”

La via italiana per un nuovo rapporto tra Europa ed Africa

Intervengono: Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), Carlo Fidanza (Capo Delegazione Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato di ENI), Marco Minniti (già Ministro degli Interni e Presidente della Fondazione Med-Or), Federico Rampini (Giornalista).

Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

Ore 18.00 – Sala Vienna 1683

“Obiettivo natalità”

L’Europa al bivio: nella crescita demografica la chiave del futuro

Intervengono: Eugenia Roccella (Ministro della Famiglia), Carolina Varchi (Deputata Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Politiche per il mezzogiorno), Gian Carlo Blangiardo (Statistico già presidente ISTAT), Cristina Riccardi (Vicepresidente Nazionale Forum delle Associazioni Familiari), Maria Rachele Ruiu (Board di ProVita&famiglia).

Modera: Hoara Borselli (Giornalista)

DOMENICA 28 APRILE

Ore 9.30 – Sala Milano 1848

Francesco Filini (Deputato Fratelli d’Italia e Responsabile dipartimento Programma)

Fabio Roscani (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente di Gioventù Nazionale)

Giovanni Donzelli (Deputato Fratelli d’Italia e Responsabile del dipartimento Organizzazione)

Ore 10.00 – Sala Milano 1848

Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica) intervistato da Bianca Berlinguer (Giornalista)

Ore 11.00 – Sala Milano 1848

Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale dell’UDC)Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente di Noi Moderati)

Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

Ore 11.45 – Sala Milano 1848

Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente di Fratelli d’Italia)

A seguire – Assemblea Nazionale e Direzione Nazionale

Relazioni introduttive di: Antonio Giordano, Sergio Berlato, Elisabetta De Blasis, Pietro Fiocchi, Chiara Maria Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Vincenzo Sofo.