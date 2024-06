TV: “AVRAI QUESTA IDEA”, GIOVANE REGISTA AQUILANO PIERSANTI OSPITE DEL PODCAST DI LUNDINI E FERRARIO

L’AQUILA – Il giovane filmmaker aquilano Andrea Piersanti ospite da Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario nel video-podcast “Avrei Questa Idea”.

Piersanti ha presentato la sua idea per una serie TV mistery-dramedy, vincitrice del torneo di Giffoni “Smack Down – Fino all’ultimo pitch”. L’episodio, disponibile su YouTube e Spotify, contiene una presentazione di “Immota”, il progetto che Piersanti ha ideato.

“È un giallo a metà strada tra mistero e toni più leggeri – spiega l’autore -. Nonostante la storia sia ambientata all’Aquila nei mesi precedenti aprile 2009, il terremoto ha solo un ruolo marginale nella storia, un espediente narrativo che scandisce le vicissitudini dei personaggi rimanendo sullo sfondo come una sorta di “’umore bianco’. Il ritrovamento del corpo di una donna diffonde un’improvvisa vertigine di morte, così i moti degli animi di un gruppo di amici si intrecciano a quelli apparentemente innocui della terra, innescando un conto alla rovescia con il destino. Toccherà a Flavia, una ragazza con una complessa gestione della sfera emotiva, scuotere la prolungata normalità che pare regolare da sempre una città senza tormenti”.

Il podcast “Avrei Questa Idea” nasce come format itinerante di Giffoni Innovation Hub. In ciascun episodio, quattro talenti hanno l’opportunità di “pitchare” in cinque minuti la propria idea di film o serie tv e di raccontare il loro percorso davanti ai microfoni del video-podcast, alla ricerca di chiunque sia in ascolto per scovare idee originali da produrre.

“Mi auguro che questo possa essere un solido inizio”, continua Piersanti: “Le circostanze per produrre questa serie sarebbero molte e anche favorevoli. È un’idea con un potenziale trasversale che vorrebbe raggiungere più fasce di pubblico. Abbiamo una ragazza neurodivergente in un ruolo da protagonista, il che permette di trattare temi importanti in chiave pop e con un target esteso. Anche da un punto di vista produttivo il momento mi pare particolarmente propizio: L’Aquila è stata eletta Capitale italiana della Cultura per il 2026 e abbiamo una Film Commission di recente istituzione. L’idea è pronta a partire ed io con lei: la mia porta sarà sempre aperta per chi vorrà parlare di questo progetto, ho molto materiale da presentare. Credo sia il momento giusto per rinnovare e costruire un immaginario comune che vada verso una nuova narrazione di tutto quello che può essere L’Aquila”.

Andrea Piersanti è un artista italiano che opera nell’industria cinematografica internazionale come filmmaker e visual effects compositor per film e serie TV.

Membro della Visual Effects Society, lavora per i principali studi di effetti visivi come Industrial Light & Magic e Framestore. Negli anni ha preso parte a vari progetti cinematografici e televisivi per Disney, Marvel, Warner Bros, 20th Century Studios, Netflix.

Parallelamente alla sua esperienza professionale, ha conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi dell’Aquila, discutendo una tesi su cinema e intermedialità.

Nei suoi interessi le arti figurative e il rapporto che lega testo e immagine, specialmente nelle pratiche del raccontare storie.

Tra i suoi crediti Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Animali fantastici, Thor: Love and Thunder, Guardiani della Galassia Vol. 3 e altri.

