TV MISSIONE VACANZA, SU LAQTV ARRIVA PROGRAMMA ESTIVO CHE RACCONTA L’ABRUZZO

L’AQUILA – Arriva in Tv Missione Vacanze, un nuovo programma estivo che racconta l’Abruzzo e i bellissimi borghi incastrati nella sua terra.

Condotto e ideato dalla giovanissima Monica Campoli, già affermata timoniere del programma TG-Smile il sorriso dell’informazione e da Alessio Masciulli editore evolutivo della Masciulli Edizioni, le sei puntate racconteranno sei altrettanti paesi abruzzesi in chiave simpatica e dinamica, una passeggiata di due amici ripresa e diretta dalla sapiente regia di Massimiliano Verrocchio si trasformerà di volta in volta in una bella scoperta di antichi sapori, di gente comune, di simpatici aneddoti, di arte storia e divertimento. Niente formalità o impostazione ma il tutto visto dagli occhi di due improvvisati ma non tanto, turisti che hanno voglia solo di scoprire cose nuove, genuine, semplici e a portata di mano.

Il rispetto della Natura è la prima regola infatti tutto lo staff si muoverà con un mezzo 100% elettrico messo a disposizione di GruppoProgettoAuto di Scerne di Pineto (Teramo). Seguite le avventure di Missione Vacanze che partiranno giovedì 8 Luglio 2021 ore 21,30 su LaQtv canale 73 del digitale terrestre e andranno poi in onda ogni 15 giorni, divertimento e scoperta di preziose notizie sull’Abruzzo assicurati.

