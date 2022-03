TV, SWITCH OFF LASCIA AREE INTERNE A SCHERMI SPENTI: “MANCA COPERTURA”

TERAMO – “A seguito della ridistribuzione delle frequenze nella nostra regione per continuare a vedere l’intera offerta televisiva dovremmo effettuare la risintonizzazione dei nostri apparecchi televisivi. Il nuovo piano di rete, predisposto da Ei Towers e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, non prevede però una adeguata copertura nella Vallata del Fino e in Val Vibrata, così come viene invece puntualmente garantita nelle province di L’Aquila e di Pescara”.

È quanto segnala in una nota il Consorzio Punto Europa, che sottolineando il rischio per gli abitanti della zona di rimanere senza televisione chiama le istituzioni a farsi carico della questione.

“È doveroso ricordare che le due vallate in questione hanno avuto storicamente problemi di ricezione di canali tv e interruzioni continue della visione a causa di impianti obsoleti e posti in zone di confine. Questa nuova trasformazione digitale rappresenta dunque l’ultima occasione per restituire dignità a queste due Vallate e ai loro cittadini assicurando loro la possibilità di usufruire, come tutti i cittadini italiani, del servizio pubblico garantito anche attraverso la visione di canali televisivi delle tv locali. Rivolgo un appello al presidente della provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, al presidente di ANCI Abruzzo Gianguido D’Alberto e al presidente del CO.RE.COM. Abruzzo Giuseppe La Rana, affinché questa problematica venga portata immediatamente all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico” conclude la nota.