UBER SBARCA IN ABRUZZO: DA OGGI APP ATTIVA A PESCARA CON SERVIZIO NCC E TAXI

PESCARA – Anche a Pescara arriva Uber. E lo fa risalendo lo Stivale, dopo aver seminato forti polemiche tra i tassisti pugliesi nelle settimane scorse. “A partire da oggi il servizio di mobilità Uber Black è disponibile nel capoluogo adriatico, segnando il suo debutto nella regione Abruzzo”, si legge in una nota.

“Dopo il recente lancio di Uber Black in Puglia, prosegue così il piano di espansione di Uber in Italia. Nella città di Pescara sarà inoltre presente anche il servizio taxi operato dai partner di itTaxi, offrendo una possibilità di scelta in più per gli utenti, come già avviene in diverse città come Milano, Roma, Firenze e Bologna, per citarne alcune”.

E ancora: “Con un totale di 12 regioni in cui sono presenti i servizi Black e Taxi, Uber continua a dimostrare il proprio impegno a portare i benefici della propria tecnologia per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze di mobilità di cittadini e turisti”.

Poi nel dettaglio: “Il servizio Uber Black, noto per le sue eleganti berline nere, è operato da autisti professionisti con regolare autorizzazione NCC (Noleggio con Conducente), rilasciata dai comuni abruzzesi. Questo servizio si integra con le opzioni di mobilità esistenti, offrendo un’alternativa aggiuntiva nelle città e nelle destinazioni turistiche più iconiche della regione. Tutti gli autisti che operano tramite l’appUber sono titolari di autorizzazione NCC e svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle normative vigenti”.

“Con l’arrivo di Uber Black e Uber Van (veicoli con una capacità fino a 6 passeggeri) nel territorio abruzzese, l’app approda per la prima volta nella regione, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’opzione di trasporto esclusiva e di alta qualità. Gli utenti abruzzesi, quando necessitano di un trasferimento, possono richiedere un’auto tramite l’app, che fornisce immediatamente il prezzo della corsa, il tempo stimato di arrivo del veicolo e, al momento della richiesta, anche le informazioni sul driver e sul mezzo assegnato”.

“A Pescara, grazie all’accordo siglato nel 2022 tra Uber e itTaxi, sarà disponibile anche l’opzione taxi, operato da taxi partner di itTaxi. Per richiedere una corsa è sufficiente inserire la destinazione direttamente dall’appUber e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi”.

“L’arrivo di Uber in Abruzzo apre nuove opportunità di mobilità per utenti nazionali e internazionali. Con oltre 160 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale, questo servizio arricchisce il sistema di trasporti della regione e rafforza l’offerta dedicata al turismo, migliorando l’esperienza dei visitatori e dando un impulso positivo all’economia locale”.