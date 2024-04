L’AQUILA: “UBRIACHI FANNO LA PIPI’ IN STRADA”, INFURIATI I RESIDENTI DEL CENTRO STORICO

L’AQUILA – La maleducazione non ha limiti e il centro storico dell’Aquila subisce i danni di questi comportamenti: è il caso di gente, forse ubriaca, che suole orinare dove non potrebbe suscitando l’ira dei residenti. Stavolta la protesta riguarda una zona davanti a un edificio che in anni passati ha ospitato l’ex Standa e adesso, dopo una ristrutturazione, è sede di una banca in corso Federico II.

“E’ vero”, dicono i residenti, “che in centro storico non esistono bagni pubblici e se non ci sono bar aperti non ci sono alternativa, ma qui, visto quello che accade la notte, si ha l’impressione che certi atti siano opera di persone sconsiderate e talvolta ubriache che non si curano di nulla e tantomeno di tenere un minimo di decoro” come ben testimonia la foto fornita da G. Cocciolone. Segnalazioni che riguardano anche i commercianti che hanno tutto da perdere in circostanze come queste anche come danno di immagine.