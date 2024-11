UBRIACO AGGREDISCE AGENTI AL PRONTO SOCCORSO DI TERAMO: ARRESTATO

TERAMO – Ubriaco dà in escandescenze al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzini di Teramo, e nonostante “il tentativo degli agenti di Ps intervenuto per calmarlo, alla richiesta di documenti per l’identificazione, sputava e inveiva nei confronti dei poliziotti, fino a colpirli con calci e pugni”.

In una nota della Questura si rimarca il fatto che la presenza degli agenti “delle Volanti e del Posto di Polizia dell’ospedale, presidio che nell’ultimo periodo è stato rinforzato dal Questore di Teramo”, il loro pronto intervento che ha poi portato all’arresto dell’uomo nella flagranza dei reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, e, su disposizione del sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

L’udienza ha disposto a misura cautelare del divieto di dimora nel comune capoluogo.