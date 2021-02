UBRIACO FINISCE CON L’AUTO NEL FOSSO, IN OSPEDALE 32ENNE DI ORTUCCHIO

ORTUCCHIO – Ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. S.R. 32enne marsicano, rimasto ferito sulla Provinciale 22 Circonfucense, nel territorio di Ortucchio è risultato positivo all’alcoltest.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’allarme è stato lanciato da una pattuglia dei carabinieri che hanno trovato l’auto durante un servizio di controllo.

L’allarme è stato lanciato da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, che hanno allertato i vigili del fuoco visto che l’automobilista era rimasto incastrato dentro l’abitacolo. L’operaio, dipendente di una fabbrica del nucleo industriale di Avezzano, si è rotto alcune costole ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del capoluogo marsicano. Le sue condizioni di salute sono serie, ma non è in pericolo di vita.

