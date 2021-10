UBRIACO, MALTRATTA PER ANNI MOGLIE E FIGLI: ARRESTATO NEL CHIETINO

VILLALFONSINA – Maltrattava moglie e cinque figli E.P. bracciante agricolo di origini albanesi residente a Villalfonsina (Chieti), arrestato lo scorso 30 settembre dai carabinieri della stazione di Casalbordino (Chieti).

Si legge sul quotidiano Il Messaggero che nei confronti dell’uomo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’abuso di alcolici.

A denunciare i soprusi dell’uomo è stata la moglie che ha raccontato come, quando era ubriaco, l’uomo perdesse il controllo di sé e diventasse violento, fino a minacciare lei e i figli e scagliarsi fisicamente contro di loro.

Episodi questi che duravano da anni e che, racconta ancora il Messaggero, sono tra l’altro avvenuti anche alla presenza delle pattuglie dei carabinieri intervenute.